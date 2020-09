Đồng Tháp: Giá cá linh non mùa nước nổi đắt đỏ vì gặp phải "năm nhuần tháng hạn"

Cá linh non đầu mùa nước nổi tại các chợ xã: An Long, An Hòa, Phú Thành A, Phú Hiệp, Phú Cường, Hòa Bình, thị trấn Tràm Chim... (huyện Tam Nông) và An Phong, Bình Thành, Tân Thạnh, Tân Mỹ, thị trấn Thanh Bình... (huyện Thanh Bình) của tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu khởi động.

Cá linh non-sản vật mùa nước nổi đã có bán tại các chợ xã thuộc huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nhiều bạn hàng cá ở các chợ trên cho biết: năm nay là “năm nhuần - tháng hạn”, nước lũ từ thượng nguồn đổ về chậm và thấp hơn cùng kỳ mọi năm nên sản vật cá linh về các chợ rất ít và giá bán tăng cao. Ở mỗi chợ chỉ có một vài người bán từ 2 - 3kg cá linh non, nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 5kg. Cá linh non còn sống có giá bán từ 160.000 - 180.000 đồng/kg; cá linh non đã làm sạch giá bán từ 200.000 đồng/kg trở lên. Cá linh, cá linh non-sản vật mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp được chế biến thành nhiều món ăn ngon, có nhiều chất dinh dưỡng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.