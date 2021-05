Bệnh dịch hạch có ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của con người

Bệnh dịch hạch có ảnh hưởng lâu dài đến khả năng miễn dịch

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 36 hài cốt của những người chết vì bệnh dịch hạch ở Đức vào thế kỷ 16 và phát hiện ra bằng chứng đầu tiên về quá trình thích nghi tiến hóa do căn bệnh này. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Colorado và Viện Max Planck đã thu thập các mẫu DNA từ xương tai trong của người quá cố từ một ngôi mộ tập thể ở thành phố Ellwangen, miền nam nước Đức, nơi bị bệnh dịch hoành hành. Họ cũng lấy mẫu DNA của 50 cư dân hiện tại của thị trấn. Điều này cho phép các nhà khoa học so sánh phổ tần số - sự phân bố của các biến thể gen - ở người chết và người dân địa phương. Trong số những cư dân đang sinh sống hiện tại, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về mầm bệnh do Yersinia pestis gây ra, dẫn đến những thay đổi trong DNA.

Vi khuẩn Yersinia pestis

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Paul Norman, phó giáo sư tại khoa Y học Cá nhân hóa tại Đại học Y khoa Colorado, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng các dấu hiệu miễn dịch bẩm sinh tăng ở những người dân hiện tại của thị trấn so với các nạn nhân của bệnh dịch hạch. Điều này cho thấy những điểm này có thể đã tiến hóa để chống lại bệnh dịch. Chúng tôi đề xuất những thay đổi tần số này có thể là do tiếp xúc với bệnh dịch hạch Y.pestis trong thế kỷ 16." Phát hiện này là kết quả đầu tiên cho thấy Y.pestis có thể gây ra những thay đổi trong quá trình tiến hóa, định hình các gen liên quan đến khả năng miễn dịch qua các thế hệ.

Một bác sĩ chuyên về bệnh dịch hạch

Theo Đại học Colorado, kể từ khi bệnh dịch hạch hoành hành khắp châu Âu trong 5.000 năm, các nhà nghiên cứu tin rằng "các gen miễn dịch có thể đã được chọn lọc trong quần thể từ lâu nhưng gần đây đã được chọn lọc thông qua các sự kiện dịch bệnh". Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Biology and Evolution, cho biết: "Mặc dù khả năng gây chết người của bệnh dịch hạch là rất cao nếu không được điều trị nhưng vẫn có khả năng những cá nhân cụ thể được bảo vệ nhờ tính đa hình trong các yếu tố quyết định khả năng miễn dịch tự nhiên. Trong trường hợp này, bất kỳ sự thay đổi nào về tần số alen xảy ra trong một cuộc khủng hoảng dịch bệnh nhất định có thể được chứng minh là sự thích nghi di truyền và có thể phát hiện được ở các cá thể ngày nay. Sự chọn lọc tự nhiên này có khả năng thúc đẩy sự thay đổi tần số trong DNA, theo các mô phỏng." Tiến sĩ Norman nói thêm: "Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này cho thấy chúng ta có thể tập trung vào những họ gen giống nhau này để xem xét khả năng miễn dịch trong các đại dịch hiện đại. Chúng tôi biết những gen này liên quan rất nhiều đến việc thúc đẩy khả năng chống lại nhiễm trùng. Chúng làm sáng tỏ sự tiến hóa của chính chúng ta."

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không muốn mọi người có ấn tượng sai lầm, đặc biệt chúng ta đang trong một đại dịch như hiện nay. Tiến sĩ Norman chia sẻ: "Tôi không muốn khuyến khích tất cả mọi người dùng vắc-xin phòng đại dịch hiện có. Tuy nhiên đó là một đặt cược an toàn hơn nhiều so với việc dựa vào gen của bạn để cứu bạn."