Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán báo lãi ròng 60 tỷ đồng

Giải trình cho kết quả kinh doanh trong kỳ, phía TNH cho biết, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 74% là do doanh thu thuần tăng 40% trong khi giá vốn chỉ tăng 6%.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, tuy nhiên TNH tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân đến khám bệnh nên doanh thu tăng mạnh và công ty cũng tiết kiệm chi phí dẫn đến giá vốn tăng nhẹ nên lãi gộp tăng cao (biên lãi gộp quý III/2021 là 62% so với quý III/2020 là 50%).

Chi phí tài chính tăng 59 % nguyên nhân chủ yếu là do TNH đã vay để mở rộng việc xây dựng bệnh viện, dẫn đến chi phí tài chính quý III/2021 tăng lên so với quý III năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 8 % do doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định và tăng cường tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo năng suất cao.

Doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí khác có giá trị nhỏ và biến động không đáng kể.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế TNDN quý III/2021 của TNH tăng mạnh 84% so với quý III/2020, lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 80% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, TNH ghi nhận 308 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 110 tỷ đồng, tăng 37%. Qua đó hoàn thành 79% chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra trong năm.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản TNH có hơn 1.247 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 897,3 tỷ đồng, chiếm 71,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 133,9 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

TNH có hơn 500 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 19 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay chiếm đến 93% nợ phải trả của doanh nghiệp, tương ứng 463 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu TNH đang giao dịch ở ngưỡng 44.650 đồng/cổ phiếu, tăng 3,245 so với phiên giao dịch liền kề.