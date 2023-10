Better Choice Awards 2023: Vinh danh sản phẩm đổi mới sáng tạo ứng dụng thiết thực trong cuộc sống

Better Choice Awards - Giải thưởng quan trọng với nhà sản xuất, cần thiết cho người dùng

Better Choice Awards - Giải thưởng quan trọng với nhà sản xuất, cần thiết cho người dùng.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia, được chỉ đạo bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng với mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho cộng đồng.

Gala Better Choice Awards 2023 có sự tham dự của ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía đại diện Ban tổ chức có sự tham dự của ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VCCorp.

Bên cạnh đó còn có nhiều đại diện của các Bộ, Ban ngành, các Tập đoàn, doanh nghiệp cùng hơn 3.000 khách đăng ký tham dự trực tiếp.

Năm 2023, chủ đề của Better Choice Awards tập trung vào 2 ngành hàng được cho là có tốc độ Đổi mới sáng tạo nhanh bậc nhất: Công nghệ tiêu dùng (Smart Choice Awards) và Ô tô (Car Choice Awards). Bên cạnh đó, giải thưởng còn hé lộ kỳ vọng mở rộng ra các lĩnh vực tiêu dùng khác bằng hệ thống giải thưởng tiêu dùng Đổi mới sáng tạo (Innovative Choice Awards), tập trung vào tất cả những ngành hàng tiêu dùng khác trên thị trường.

Ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại Gala trao giải Better Choice Awards 2023, ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc đưa Better Choice Awards đến với hàng triệu khán giả chính là để chia sẻ, cùng nhau khai phá các tinh hoa công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Việt Nam."

"Better Choice Awards là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa, không chỉ đối với các nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm, mà còn đối với người tiêu dùng. Đây là một sự kiện mang tầm quốc gia, nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sự kiện Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai cùng các đối tác lớn uy tín, trong đó có VCCorp".

Better Choice Awards - Vinh danh hạng mục xe, sản phẩm công nghệ, tiêu dùng

Nhiều hạng mục được vinh danh ở Better Choice Awards.

Với Better Choice Awards, hàng trăm sản phẩm, từ các ứng dụng, giải pháp công nghệ mới, các loại xe tiên tiến cho đến các dịch vụ tiêu dùng độc đáo được lựa chọn để đánh giá, bình chọn. Nhận được đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với việc sản phẩm của thương hiệu đã được bảo chứng về mặt chất lượng và sự tin dùng bởi các chuyên gia tiêu biểu trong ngành, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng - những người dùng cuối cùng.

Chỉ trong 2 tuần đầu tiên ra mắt chính thức, giải thưởng đã thu hút 91 thương hiệu tham gia và sự quan tâm đông đảo của hơn 2 triệu người tiêu dùng với hơn 5,2 triệu lượt bình chọn, hơn 25 triệu lượt xem tự nhiên và 4,5 nghìn lượt chia sẻ về chương trình.

Cơ chế đề cử và thẩm định của Better Choice Awards được lựa chọn kỹ càng thông qua 5 đại diện tiêu biểu của xã hội: Người tiêu dùng thực tế trên toàn quốc, những chuyên gia, người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực công nghệ tiêu dùng và ô tô, những lãnh đạo tập đoàn, công ty hàng đầu trong lĩnh vực, những nhà báo uy tín và những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tích cực và sâu rộng trong xã hội, được đông đảo cộng đồng theo dõi.

Hội đồng thẩm định Better Choice Awards bao gồm các đại diện tinh hoa nhất, được lựa chọn cẩn trọng theo các tiêu chí trên.

Đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2023 diễn ra vào tối ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023 trở thành điểm nhấn mạnh mẽ nhất trong toàn bộ hành trình giải thưởng.

Gala Better Choice Awards 2023 vinh danh và trao giải cho các sản phẩm, thương hiệu đổi mới sáng tạo mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trong 3 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống tiêu dùng: Công nghệ - Xe - Tiêu dùng dịch vụ.

VinFast VF9 đạt giải xe dẫn đầu xu hướng.

Cụ thể, Car Choice Awards là giải thưởng tôn vinh những đột phá mang tính đổi mới sáng tạo hướng tới nhu cầu thiết thực, áp dụng trên các sản phẩm ô tô để phục vụ người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. Car Choice Awards bao gồm 6 hạng mục. Trong đó, giải thưởng quan trọng nhất: Xe dẫn đầu xu hướng đã được trao cho VinFast VF9.

Bên cạnh đó, các giải phụ được trao cho:

- Giải thưởng Đột phá công nghệ trên ô tô hiện đại: Mercedes-Benz EQS

- Giải thưởng Cảm giác lái ấn tượng trên xe phổ thông: Subaru WRX

- Giải thưởng Cảm giác lái ấn tượng trên xe sang: Porsche Taycan

- Giải thưởng Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình: Vinfast VF 6

- Giải thưởng Xe sang tiêu biểu cho gia đình: Volvo XC90

Smart Choice Awards kết hợp cả 2 yếu tố Đổi mới sáng tạo và Nhu cầu thiết thực lại với nhau để tạo ra một giải thưởng vừa đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn, vừa có tính lan tỏa mạnh mẽ nhờ phù hợp với xu thế sử dụng của người tiêu dùng hiện nay. Smart Choice Awards 2023 tôn vinh những đột phá, sáng tạo được áp dụng trên các sản phẩm công nghệ để từ đó phục vụ từng nhu cầu của người sử dụng một cách trọn vẹn nhất. 8 hạng mục giải thưởng của Smart Choice Awards 2023 bao gồm Giải thưởng quan trọng nhất: Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng đã được trao cho Samsung Galaxy Z Flip5

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Quốc Phương đã lên trao cúp danh dự dành tặng Samsung Galaxy Z Flip5 cho Ngài Sean Myung, Giám đốc công ty điện tử Samsung Vina chi nhánh Hà Nội.

Bên cạnh đó, các giải phụ được trao cho:

- Giải thưởng Thiết bị công nghệ sáng tạo dành cho công việc: Smartphone gập Samsung Galaxy Z Fold5

- Giải thưởng Nền tảng thương mại điện tử đổi mới sáng tạo: Nền tảng Thương mại Điện tử Tiktok Shop

- Giải thưởng Thiết bị gia đình có thiết kế đổi mới sáng tạo: Tủ lạnh Samsung Bespoke

- Giải thưởng Thiết bị chơi game đột phá: Máy chơi game cầm tay ASUS ROG Ally

- Giải thưởng Giải pháp sáng tạo trong Ứng dụng tiêu dùng: Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money

- Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo trong Ứng dụng Giải trí: Ứng dụng giải trí Netflix

- Giải thưởng Thiết bị gia đình đột phá nhờ Trí tuệ nhân tạo: TV Samsung Neo OLED 8K

Bên cạnh đó, Innovative Choice Awards, giải thưởng mang ý nghĩa cổ vũ, khuyến khích tinh thần Đổi mới sáng tạo trong tất cả các ngành nghề cũng như thúc đẩy, lan tỏa các thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường có dấu ấn sáng tạo tới người tiêu dùng. Trong tất cả ngành nghề, việc vận dụng thành công yếu tố Đổi mới sáng tạo luôn mang đến những lợi ích thiết thực dành cho người tiêu dùng, cho dù đó là những sản phẩm tiêu dùng đã quen thuộc với người Việt cả chục năm qua hay những sản phẩm mới vừa ra mắt trong năm nay. Với tinh thần đó, Innovative Choice Awards ICA 2023 xây dựng 2 hạng mục giải thưởng tiêu biểu: Top 10 Thương hiệu bền vững nhờ đổi mới sáng tạo và Top 5 Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn sáng tạo.

Top 10 thương hiệu bền vững được trao cho:

Thương hiệu Viettel Thương hiệu FPT Thương hiệu thời trang Canifa Thương hiệu công nghệ cao MK Smart Thương hiệu Techcombank Thương hiệu TPBank Thương hiệu HDBank Thương hiệu Momo Thương hiệu Masan Thương hiệu Trung Nguyên

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên sân khấu trao kỷ niệm chương vinh danh cho đại diện các thương hiệu nói trên.

Top 5 Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn sáng tạo được trao cho:

Dịch vụ Taxi Xanh SM

Smartphone gập OPPO Find N3

Ứng dụng SkyJoy

Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebots X2 Omni

Vòng đeo hỗ trợ giấc ngủ Earable FRENZ

Đại diện ban tổ chức, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VCCorp đã lên sân khấu trao kỷ niệm chương cho 5 đại diện thương hiệu nói trên.

Không chỉ là lễ trao giải tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu đổi mới sáng tạo, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, Gala Better Choice Awards 2023 còn đan xen những màn trình diễn, kể lại câu chuyện đời thường thông qua nghệ thuật. Công nghệ hình ảnh AR, XR được tái hiện ấn tượng ngay trên sân khấu cũng như thông qua livestream trực tiếp.

Những nghệ sĩ nổi tiếng có mặt tại đêm Gala cũng là những nghệ sĩ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, cống hiến và được công chúng yêu thích như: Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T, Grey D, Hoàng Rob.

Gala trao giải khép lại hành trình của Better Choice Awards 2023 nhưng đã thành công mở ra những hướng đi mới để góp phần mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt hơn và phù hợp hơn cho người tiêu dùng, từ đó góp phần thúc đẩy cho sự phát Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc dự án Better Choice Awards chia sẻ: “Better Choice Awards là giải thưởng hình thành từ nguồn cảm hứng Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và công ty VCCorp đồng phối hợp xây dựng và tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây không chỉ là giải thưởng mang tính chất tôn vinh, đề cao giá trị thiết thực hướng tới người tiêu dùng mà còn giúp lan tỏa, cổ vũ những đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua hệ thống giải thưởng Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể tìm thấy những gợi ý mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình một cách dễ dàng nhất”.

Giải thưởng kỳ vọng không chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh mà còn khuyến khích sự phát triển và đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp. Sức hấp dẫn của cơ chế chọn lọc đề cử, thẩm định cũng như các hoạt động bên lề ý nghĩa của các sản phẩm cùng sự tham gia đông đảo của phần lớn thương hiệu có mặt trên thị trường sẽ giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn tốt hơn và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các doanh nghiệp trong tương lai.