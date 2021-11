Bí ẩn chiếc vòng vàng nghìn tỷ mất tích suốt 6 năm sau khi khai quật

Trong lăng mộ cổ thường khai quật được một số lượng lớn các di vật văn hóa như đồ vàng bạc, đồ đồng, ngọc bích, đồ gốm, đồ trang sức ... Khiến người ta nhìn thấy cũng 'hoa mắt chóng mặt' . Tuy nhiên, trong quá trình khai quật lăng mộ, các nhà khảo cổ phải hoàn thành hai nhiệm vụ, một là tìm hiểu lịch sử, hai là bảo vệ các di tích văn hóa.

Ngôi mộ dài 35,97m, được bảo quản tốt, chưa bị những kẻ trộm mộ viếng thăm.

Năm 1988, sân bay cũ ở ngoại ô Tây An, Thiểm Tây không còn theo kịp sự phát triển của thời đại nên nhà nước Trung Quốc quyết định chuyển sân bay đến Thượng Chiếu, thành phố Hàm Dương, và đổi tên thành "Sân bay quốc tế Hàm Dương". Nói chung, theo quy định của Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa Quốc gia Trung Hoa, việc khảo sát di tích văn hóa phải được tiến hành mỗi lần trước khi động thổ để tránh bỏ sót những ngôi mộ lớn. Phải công nhận Thiểm Tây xứng danh là tỉnh di tích văn hóa, không mất nhiều thời gian các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ trên khu M2 của phòng áp suất của sân bay mới.

Theo tìm hiểu, ngôi mộ dài 35,97m, được bảo quản tốt, chưa bị những kẻ trộm mộ viếng thăm. Ngoài ra, các nhà khảo cổ lấy được thông tin được từ văn bia rằng ngôi mộ này là lăng mộ của Hà Nhược Thị trong thời nhà Tùy và nhà Đường. Chồng của Hà Nhược Thị tên là Độc Cô La, con trai của Độc Cô Tín, đại tướng quân của triều đại Bắc Chu. Nhắc đến Độc Cô Tín, ông thường được biết đến với biệt danh "Tam đại quốc trưởng" và ba người con gái của ông đã làm hoàng hậu, trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng hậu Độc Cô được Hoàng đế Tùy Văn Vương nhất mực yêu thương. Đồ tùy táng trong ngôi mộ đương nhiên rất phong phú, sau ba ngày khai quật, đoàn khảo cổ đã thu được rất nhiều sản vật quý giá.

Điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối trong quá trình khai quật các chuyên gia chưa bao giờ nhìn thấy một vòng tay vàng, có lý do cho rằng trong lăng mộ phải có đầy đủ trang sức bằng vàng nguyên chất, tại sao lại không có vòng trong trang sức của Hà Nhược Thị.

Ngoài những tượng nhỏ bằng vàng, đồng, sứ và gốm thông thường, trong lăng mộ còn có nhiều đồ trang sức của phụ nữ, trong đó có nhiều đồng tiền vàng cổ. Có thể thấy, Hà Nhược Thị cũng là một phụ nữ yêu cái đẹp và thích sưu tầm những đồ vật quý giá. Sau đó, các chuyên gia dọn dẹp các di vật văn hóa khai quật được, rồi lần lượt đăng ký và cất giữ lưu trữ trong bảo tàng. Điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối trong quá trình khai quật các chuyên gia chưa bao giờ nhìn thấy một vòng tay vàng, có lý do rằng trong lăng mộ phải có đầy đủ trang sức bằng vàng nguyên chất, tại sao lại không có vòng trong trang sức của Hà Nhược Thị.

Ngoài những tượng nhỏ bằng vàng, đồng, sứ và gốm thông thường, trong lăng mộ còn có nhiều đồ trang sức của phụ nữ, trong đó có nhiều đồng tiền vàng cổ.

Trên thực tế, chiếc vòng vàng đã được một công nhân nhập cư tên là Lulisa nhặt được trong quá trình đào bới khai quật. Cô ấy đã thành thật và ngay lập tức đưa chiếc vòng cho đội trưởng Thái An Chí. Không ngờ, sau khi nhận chiếc vòng vàng, Thái An Chí không những không giao mà còn âm thầm biển thủ khiến chiếc vòng vàng biến mất trong 6 năm trời. Thái An Chí thậm chí "lên như diều gặp gió' khi giữ chiếc vòng vàng như vật bất ly thân. Thái An Chí sau khi tốt nghiệp ĐH còn tìm được một công việc tốt và cũng được chính phủ Trung Hoa giao cho một căn nhà. Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh ta càng viên mãn hơn và vô cùng thoải mái.

Để tán tỉnh Ba Yến Phương , Thái An Chí nhiều lần khoe khoang sự giàu có của mình, Ba Yến Phương cũng nhân cơ hội này cố gắng lợi dụng Thái An Chí để móc túi anh ta, dùng tiền của anh ta để mở một trung tâm dậy khiêu vũ và thoát ra khỏi thân phận công nhân nhà máy dệt.

Tuy nhiên, một Thái An Chí "không yên phận" đã vô tình gặp gỡ một người phụ nữ xinh đẹp tên Bạch Yến Phương, cô là một nữ công nhân nhà máy dệt, hiện đang sống chung với một người bạn trai. Để tán tỉnh Ba Yến Phương , Thái An Chí nhiều lần khoe khoang sự giàu có của mình, Ba Yến Phương cũng nhân cơ hội này cố gắng lợi dụng Thái An Chí để móc túi anh ta, dùng tiền của anh ta để mở một trung tâm dậy khiêu vũ và thoát ra khỏi thân phận công nhân nhà máy dệt.

Đôi vòng tay vàng nguyên chất hai lớp, có chạm khắc rồng và trân châu, trị giá 50 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn nghìn tỷ đồng) đã biến mất trong 6 năm, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại để công chúng có thể chiêm ngưỡng.

Vài năm sau, Thái An Chí cảm thấy mệt mỏi trong cuộc tình vụng trộm với Ba Yến Phương nên đã chia tay. Ba Yến Phương cũng là một người cao tay, cô ta nói chia tay thì được, nhưng nếu muốn được giải thoát thì Thái An Chí phải đưa cho cô chiếc vòng vàng được đào từ trong ngôi mộ để làm tình phí bù đắp chia tay. Vòng tay vàng là huyết mạch của Thái An Chí, sao hắn có thể dễ dàng trao lại? Vì lẽ đó, cả hai nảy sinh thù hằn vì chiếc vòng vàng, và sau này khi bị gọi đến đồn cảnh sát, Ba Yến Phương đã khai ra về việc Thái An Chí luôn lưu trữ bất hợp pháp chiếc vòng vàng cổ. Chính vì vậy, đôi vòng tay vàng nguyên chất hai lớp, có chạm khắc rồng và trân châu", trị giá 50 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn nghìn tỷ đồng) đã biến mất trong 6 năm, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại để công chúng có thể chiêm ngưỡng.