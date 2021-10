Hồ sơ vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng và bí ẩn nhất lịch sử Hàn Quốc

Cho tới nay vụ án Jack the Ripper ở Anh vẫn là nỗi ám ảnh gây kinh hoàng toàn thế giới. Một vụ giết người hàng loạt tương tự ở thành phố Bạch Ngân, Trung Quốc cuối cùng cũng đã được phá án. Tuy nhiên, có một vụ giết người hàng loạt Hwaseong ở Hàn Quốc vẫn là một trong ba vụ án 'nổi tiếng' mà vẫn chưa được phá án cho đến nay. Hiệu lực khởi tố kết thúc từ hơn 10 năm trước mà tới nay vẫn chưa tìm ra hung thủ .... Vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong xảy ra từ năm 1986 đến năm 1991. Tại thị trấn Taean, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, 10 nạn nhân nữ lần lượt bị giết.

Tại pháo đài Hwaseong, phía nam Seoul, Hàn Quốc, cảnh sát khai quật thi thể nạn nhân

Vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hwaseong, Hàn Quốc xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 1986. Khi đó, ở Anning-ri, Hwaseong, Gyeonggi-do , một bà lão 71 tuổi được tìm thấy bị siết cổ đến chết và quần của bà bị lột ra. Đây là tình tiết đầu tiên của vụ giết người hàng loạt. Sau đó, có 2 vụ giết người nữa vào năm 1986, 3 vụ vào năm 1987, 2 vụ vào năm 1988, vào năm 1990 và 1991 mỗi năm một vụ nữa... 10 vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong này không có đặc điểm cố định, hầu hết những phụ nữ bị giết đều bị hãm hiếp và sau đó bị giết. Kể từ đó, án mạng không bao giờ xảy ra nữa, và kẻ gây án vẫn là một bí ẩn. Các nạn nhân của các vụ giết người hàng loạt bị bóp cổ đến chết, và hung khí gây án là tất, quần áo, các phụ kiện trang phục khác của nạn nhân. Hơn nữa, nhiều dị vật khác nhau được tìm thấy trong bộ phận sinh dục của nạn nhân khiến người dân bàng hoàng.

Vụ án này nổi tiếng tới mức nó đã nhiều lần được đưa vào nghệ thuật. Lần đầu tiên được quay thành vở kịch sân khấu "Come and See Me" của đạo diễn Kim Kwang-lim vào năm 1996. Dựa trên dữ liệu điều tra thực tế và hồ sơ phỏng vấn, nó chính thức được quay thành "Memories of Murder" (ký ức kẻ sát nhân) và đưa lên màn ảnh vào năm 2003. Năm 2014, vụ việc được sử dụng làm nguyên mẫu tham khảo cho bộ phim truyền hình "Misaki Tongyi", và biệt danh của nghi phạm "Misaki Tongyi" (phiên âm tiếng Hàn) được sử dụng làm tên của bộ phim.

Hồ sơ điều tra vụ án

Dựa trên tinh dịch, máu và tóc của kẻ sát nhân thu thập được trong năm vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong trước đó, nhóm máu của kẻ sát nhân được xác định là nhóm B. Theo lời khai của nạn nhân, người trốn thoát được sau khi bị tấn công tình dục nửa tháng trước khi xảy ra vụ án thứ tư, kẻ sát nhân khoảng 20 tuổi, cao 165-170 cm, thân hình mập mạp. Vụ án này là vụ án huy động cảnh sát có số lượng lớn nhất trong lịch sử. Cảnh sát đã đưa liên tiếp 205 nhân viên cảnh sát, và số lượng nghi phạm và nhân chứng lên tới 21.280 người. 40.116 người được nhận dạng vân tay. 570 người khác và 180 người lần lượt được nhận dạng gen và nhận dạng tóc. Biên bản điều tra xếp đầy 5 kiện lớn.

Cơ quan cảnh sát và viện kiểm sát quyết định rằng, không giống như các vụ án khác mà tất cả các hồ sơ đều bị phá hủy một năm sau khi hết thời hiệu, hồ sơ nên được lưu giữ vĩnh viễn. Điều này dựa trên tính quan trọng của vụ án và mức độ quan tâm của người dân, để có thể khẳng định chắc chắn tìm ra sự thật sau khi thời hiệu kháng cáo kết thúc. Vụ việc cũng trở thành cơ hội buộc cảnh sát phải đưa ra các phương pháp điều tra khoa học càng sớm càng tốt. Trong vụ thứ tám, phương pháp phân tích nơtron tóc lần đầu tiên được sử dụng. Vụ án thứ chín và thứ mười giao cho Nhật Bản tiến hành xác định ADN trong tinh dịch của kẻ sát nhân, và phương pháp xác định ADN đã ra đời vào thời điểm này.

Đội cảnh sát phòng chống bạo lực số 3 của Sở cảnh sát Hwaseong đã tiếp nhận vụ việc và thu thập manh mối. Bộ phim "Memories of Murder" (Ký ức kẻ sát nhân) thu hút 5 triệu khán giả sau khi phát hành năm 2003, đã chứng minh rằng mọi người vẫn quan tâm đến những vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong. Khi thời hiệu kháng cáo trong vụ việc này đến gần, tranh cãi về việc kéo dài thời gian hiệu lực đối với các vụ án lớn một lần nữa lại dấy lên. Trưởng Sở cảnh sát Hwaseong Choi Won-il cho biết: "Ngay cả khi thời hiệu kháng cáo kết thúc, cuộc điều tra vẫn phải được tiến hành đến cùng. Phải tìm ra sự thật. Vì vậy, một đội điều tra đặc biệt sẽ được giữ lại trong thời gian này .





Một số điểm 'nổi bật' của vụ án:

1, Tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ. 2, Độ tuổi của nạn nhân không giới hạn ở các nhóm tuổi bao gồm cả tầng lớp trẻ, trong số các nạn nhân có 52 tuổi (vụ thứ 7), 69 tuổi (vụ thứ 10), 71 tuổi (vụ đầu tiên) và các độ tuổi khác. 3, Bộ phận sinh dục của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. 4, Tinh dịch, tóc, mẩu thuốc lá, ... được tìm thấy tại hiện trường hoặc bên trong bộ phận sinh dục của nạn nhân. 5, Hầu hết các nạn nhân bị giết bởi thắt cổ. 6. Nhiều mảnh nhỏ của quả đào đã được tìm thấy ở vùng mu của nạn nhân. Chúng bị cắt (hoặc khoét) bằng dao (trường hợp một và thứ chín).

Trong chuỗi các vụ giết người ở Hàn Quốc, ban đầu người ta coi đây là một vụ giết người chung. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, manh mối của vụ án vẫn không có gì tiến triển. Trong quá trình điều tra phá án, hàng loạt vụ án tương tự như thế này nối tiếp nhau xảy ra. Chính vì vậy, những vụ giết người hàng loạt đã trở thành một vụ việc được người dân Hàn Quốc hết sức quan tâm. Cảnh sát cũng đã được tập trung để giải quyết vụ án này. Ngoại trừ trường hợp thứ 8 là không có trường hợp nghi phạm nào bị bắt giữ. Ngoài ra, 3 nghi phạm trong vụ án lần lượt 7, 9, 10 tự kết liễu cuộc đời và những chuyện không rõ ràng khác liên tiếp xảy ra, tạo thành slogan "Chuyện lạ Hwaseong". Vụ án thứ tám duy nhất có manh mối quan trọng. Tình tiết của vụ án này là bằng chứng cho thấy lông mu được tìm thấy tại hiện trường vụ án phù hợp với lông mu của tù nhân. Bằng chứng đã được thông qua. Thủ phạm bị kết án tù chung thân. Không có liên hệ rõ ràng với các vụ án khác, trừ vụ án thứ 8 đã được giải quyết thì các vụ án khác đều bị để lại không điều tra ra. Năm 2004 các vụ án đều hết thời hiệu truy tố, vốn dĩ thời hạn truy tố dành cho tội phạm giết người là 15 năm.



Bức màn bí ẩn vụ án hiện vẫn chưa được dỡ

Năm 1986 : Vào ngày 15 tháng 9, một phụ nữ 71 tuổi làm nông đã bị giết trên đường về nhà sau khi ở nhà con gái vào ngày 14 tháng 9. Xác chết được tìm thấy trên cánh đồng vào ngày hôm sau, với phần thân dưới trần truồng. Tay chân bị trói bằng chữ X, nằm trên rẫy, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ.

Vào ngày 20 tháng 10, một người phụ nữ 25 tuổi đã bị giết trên đường đến bến xe buýt sau buổi hẹn hò lúc 8 giờ tối. Hành vi gây án giống như lần trước. Trên ngực có 4 vết đâm nhưng nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ.

Vào ngày 30 tháng 11, một phụ nữ 45 tuổi đã bị một tên côn đồ đe dọa dùng dao từ phía sau trên đường đến nhà thờ lúc 9 giờ tối và bị cưỡng bức kéo đến bờ ruộng. Hai tay bị trói ở phía sau bằng quần áo, miệng bị bịt kín bằng quần lót, đầu bị trùm kín, trên người độc mỗi chiếc quần đùi bó sát. Sau khi nghi phạm thực hiện thành công vụ hiếp dâm, nạn nhân may mắn trốn thoát lúc nghi phạm lục soát tài sản. Nạn nhân đã chạy trốn được đến ngôi làng đối diện và cũng là người sống sót duy nhất trong 10 trường hợp này.

Vào ngày 12 tháng 12, sau khi một người phụ nữ nội trợ 24 tuổi ăn tối với chồng, cô ấy đã biến mất trên đường về nhà bằng xe buýt lúc 11 giờ tối (người chồng trở lại bưu điện sau bữa ăn tối), và thi thể của cô 131 ngày sau được tìm thấy trên một cánh đồng lúa chỉ cách nhà cô 50 mét. Tuy nhiên, thi thể đã bị phân hủy, khuôn mặt của người quá cố chỉ còn quần lót, nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ.

Vào ngày 14 tháng 12, một nữ nhân viên 21 tuổi của một công ty đã biến mất trên đường về nhà trên xe buýt lúc 11 giờ đêm sau một buổi hẹn hò kín đáo trong một quán cà phê ở thành phố Suwon. Bảy ngày sau, xác chết được tìm thấy trên bờ ruộng, nhiều hạt vừng chất đống tại chỗ, tay bị trói bằng áo ngực, đầu bị quần lót quấn chặt. Nguyên nhân cái chết là do bị thắt cổ.

Năm 1987: Vào ngày 10/1, một nữ sinh 18 tuổi đi xe buýt một mình sau khi tan học lúc 8 giờ 50, sau đó không rõ tung tích, ngày hôm sau được phát hiện tử vong trên cánh đồng. Hai tay bị trói lại, miệng bị nhét tất, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ bằng khăn. Quần áo được cởi ra rồi mặc vào người.

Vào ngày 2 tháng 5, một phụ nữ nội trợ 29 tuổi đã thiệt mạng khi quay về nhà lấy ô lúc 11 giờ đêm trên đường đi đón chồng. Thân trên không mảnh vải che thân, nguyên nhân tử vong do siết cổ bằng áo ngực và bị cưỡng hiếp.

Vào ngày 7 tháng 9, một bà nội trợ 54 tuổi đã bị giết trên đường về nhà lúc 9:30 tối sau khi phụ giúp căng tin do con trai cả điều hành. Thi thể được tìm thấy trong bãi cỏ gần con mương dẫn nước vào ruộng, âm đạo bị nhét vào những mảnh đào bị cắt nhỏ, hai tay bị áo ngực trói lại, miệng bị nhét tất và khăn tay. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ. Hiện trường vụ án cách thành phố Suwon 29 km, và tài xế xe buýt nói rằng anh ta có thể nhận diện nghi phạm.

Năm 1990: Vào ngày 15/11, một nữ sinh 14 tuổi đi chơi về nhà một mình sau khi chia tay bạn ở đoạn hầm chui, đến 6h30 tối, em bị hiếp rồi giết chết trên núi sau cửa hàng bán vật liệu đá. Xác chết được cha mẹ và cảnh sát tìm ra, áo ngực bị tháo tung và có hai vết đâm trên ngực. Một cây bút bi, nĩa và thìa được đưa vào âm đạo.

Năm 1991: Vào ngày 3/4, một phụ nữ 69 tuổi thất nghiệp đã bị giết trên đường về nhà lúc 9 giờ tối, xác chết trong rừng thông cách nhà 150 m. Chỉ còn lại chiếc quần lót ở phần thân dưới. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ bằng tất.

Theo như hồ sơ điều tra vụ án suốt những năm qua, cảnh sát đưa ra một số nhận dạng về kẻ sát nhân:

Kẻ sát nhân rất quen thuộc với địa hình, môi trường xung quanh. Trong trường hợp thứ 9, hắn ta biết rất rõ có một khoảng trống phía sau khu rừng 150m. Đây là một kẻ bị rối loạn tâm lý tình dục và ghét phụ nữ. Thi thể của những người phụ nữ bị hãm hiếp và giết chết bị tra tấn dã man. Những kẻ đồi bại tình dục thường bình tĩnh hơn tội phạm thông thường và cẩn thận hơn sau khi gây án. Kẻ sát nhân khoảng 20 tuổi hoặc hoặc thậm chí lớn hơn.Từ góc độ phương pháp khuất phục nạn nhân của bọn tội phạm và phạm vi phạm tội, kẻ sát nhân rất khỏe. Tên tội phạm tỏ ra rất bị mê hoặc bởi các cơ quan sinh dục, điều này cho thấy hắn ta có thể là một kẻ có tương đối ít kinh nghiệm tình dục. Kẻ sát nhân thuộc dạng tội phạm kiên trì và bình tĩnh. Trong vụ án thứ 5 vào tháng 1 năm 1987, kẻ sát nhân đã bắt nạn nhân trong cơn mưa âm 15 độ trong hơn một giờ đồng hồ và kéo cô đi quãng đường 700m. Đây là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, to gan, táo bạo, mặc dù cảnh sát điều tra rất gắt gao, kẻ sát nhân vẫn tiếp tục phạm tội. Hắn thường sử dụng các vật dụng của nạn nhân làm vũ khí. Hiện trường vụ án rất sạch sẽ. Tại hiện trường vụ án thứ 9 vào tháng 11/1990, tinh dịch được tìm thấy trên đôi tất nylon buộc cổ và cổ tay nạn nhân cho thấy kẻ phạm tội thuộc nhóm máu B.

Thời hạn tố tụng cho vụ án này đã hết hạn 11 năm trước vào tháng 4 năm 2006, thời hiệu (15 năm) cho vụ án cuối cùng của vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong cũng đã hết nhưng vụ án giết người hàng loạt này hiện vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, dù đã hết thời hạn nhưng tất cả hồ sơ liên quan của vụ án vẫn được lưu giữ, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nếu có cơ hội, nhất định phải tìm ra tên tội phạm hung ác này!