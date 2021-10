Vụ án tống tiền 'ám ảnh kinh hoàng nhất' nước Nhật

Sự kiện "Hai mươi mốt khuôn mặt của những người bị dị tật Nhật Bản" còn được gọi là "Sự kiện Ngàn khuôn mặt" hoặc trường hợp Gregor Morinaga.

Vào tháng 3 năm 1984, một nhóm tống tiền Nhật Bản tự xưng là "Hai mươi mốt khuôn mặt của lũ quái vật" liên tiếp uy hiếp và tống tiền các nhà sản xuất bánh kẹo nổi tiếng của Nhật Bản và đặt những viên kẹo cực độc vào siêu thị khiến người dân Nhật Bản hoang mang bàn tán về sự biến màu của đường.

Tháng 10 vốn là mùa để người Nhật tận dụng tiết trời mát mẻ của mùa Thu để tổ chức các trò chơi vận động hay đi chơi, nhưng vì bóng dáng của những viên kẹo độc mà tháng 10 đã trở thành một mùa không mấy ngọt ngào. Mặc dù cảnh sát đã dành nỗ lực lớn nhất cho vụ án này. Nhưng cho đến nay, "hai mươi mốt bộ mặt của lũ quái vật" vẫn chưa được tiết lộ, kể từ khi giai đoạn truy tố đã trôi qua, vụ án được gọi là một 'tội ác hoàn hảo'.

Vào ngày 21 tháng 10, ngày mà cảnh sát tin rằng bọn tội phạm có thể hành động, hơn 40.000 cảnh sát đã được cử đi. Và việc sử dụng máy tính cùng quy mô điều động lực lượng đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử của cảnh sát Nhật Bản.

"Hai mươi mốt khuôn mặt của lũ quái vật" vốn là nhân vật chính của một bộ truyện tranh quen thuộc với trẻ em Nhật Bản, nhưng nó đã được sử dụng làm tên mã bởi nhóm tống tiền. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1984, ông chủ của hãng Glico, một nhà sản xuất bánh kẹo Nhật Bản được coi là "vua kẹo", Katsuhisa Esaki bất ngờ bị bắt cóc khi đang tắm tại nhà riêng ở tỉnh Hyogo bởi 3 người đàn ông. Bọn bắt cóc yêu cầu gia đình ông phải trả một tỷ Yên Nhật (khoảng 200 tỷ đồng) cộng với một trăm kg vàng để chuộc.

Nhưng 5 ngày sau, Esaki đã thoát khỏi nơi giam cầm một cách thần kỳ. Hành động này đã dẫn đến hàng loạt vụ trả đũa gây thiệt hại hàng chục triệu Yên. Sau đó, kẻ lừa đảo đã gửi một lá thư đe dọa đến Nhà máy kẹo Glico, yêu cầu ông ta gửi tiền đến một cửa hàng thịt vào tối ngày 2/6. Đến 8h15 đêm hôm đó, nhóm côn đồ tấn công hai cặp vợ chồng đang đi dạo trên bờ kè, bắt một người làm con tin, yêu cầu người kia vào quán thịt rút tiền và đồng ý quay lại bờ kè để trả tiền vào lúc chín giờ. Khi cảnh sát đến bờ kè, đã muộn mười phút, những kẻ lừa đảo đã biến mất. "Hai mươi mốt gương mặt của lũ quái vật" không thể tống tiền họ, vì vậy họ lần lượt gửi thư đe dọa, cho rằng các sản phẩm của Glico đã bị nhiễm độc.

Thông tin cho biết một số siêu thị và nhà bán lẻ đã ngừng bán các sản phẩm của nhà máy này. Kết quả là, cổ phiếu của nhà máy kẹo giảm mạnh và gần như phải đóng cửa. Vào giữa tháng 9, họ đòi một nhà sản xuất bánh kẹo nổi tiếng khác của Nhật Bản là Morinaga, đòi 100 triệu Yên. Họ ra lệnh cho công ty ngay lập tức bỏ số tiền mặt vào một chiếc trụ rỗng dưới bậc thềm của một cầu vượt để người khác mang đi. Sau khi nhận được trình báo, đồn cảnh sát địa phương đã quyết định giăng bẫy những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên cảnh sát cải trang thành nhân viên của Morinaga đã đợi rất lâu tại địa điểm đã hẹn mà không ai lấy tiền. Người ta nói rằng vì "Hai mươi mốt gương mặt của lũ quái vật" nhìn thấu việc cảnh sát phục kích nên không dám đến gần địa điểm đã thống nhất. Sau đó, kẻ lừa đảo đã liên tục sử dụng các biện pháp leo thang để trả đũa nhằm buộc Morinaga phải phục tùng.

Vào đầu tháng 10, chúng tuyên bố đã cho xyanua (chất độc không màu, hoạt động nhanh mạnh, có khả năng gây chết người dưới nhiều dạng hợp chất khác nhau trong thời gian ngắn) vào các sản phẩm của Morinaga và đưa chúng vào các siêu thị ở một số thành phố như Osaka và Tokyo. Cảnh sát và nhân viên Morinaga ngay lập tức tiến hành các hoạt động trinh sát và lục soát nhiều siêu thị, và tìm thấy 13 hộp kẹo tẩm thuốc độc trong các siêu thị ở Osaka, Kyoto và Hyogo. Những hộp kẹo này được dán nhãn là "độc hại" và "không thể ăn được". Sau khi kiểm tra trong phòng thí nghiệm, kẹo không chứa đủ xyanua để gây ra cái chết. Kẻ tống tiền tuyên bố rằng đây chỉ là cảnh cáo và 30 hộp kẹo sẽ bị nhiễm độc trong mười ngày mà không có bất kỳ nhãn cảnh báo nào. Chúng cũng cảnh báo tất cả các siêu thị và cửa hàng bán lẻ rằng nếu họ không ngừng bán sản phẩm Morinaga, chúng sẽ bỏ thuốc độc vào các thực phẩm khác được bày bán.

Thông tin sản phẩm của Morinaga bị nhiễm độc lập tức khiến lượng hàng dự trữ giảm mạnh, nhiều siêu thị và cửa hàng bách hóa bắt đầu thu hồi sản phẩm của Morinaga. Thành phố Osaka cũng quy định rằng các sản phẩm của Morinaga không được sử dụng trong trường học hoặc nhà hàng. Morinaga's food được trẻ em Nhật Bản yêu thích, hầu như ngày nào chúng cũng ăn một ít kẹo bơ cứng hoặc sô cô la Morinaga, nhưng bây giờ các bà mẹ phải nói với con mình "Ăn sô cô la Morinaga sẽ khiến con bị ốm. Đừng mua loại kẹo này nữa".

Morinaga là một nhà sản xuất lâu đời tại Nhật Bản, tự tin rằng mình có thể đứng vững và nói rằng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với "Hai mươi mốt gương mặt của lũ quái vật". Sau khi thông tin sản phẩm bị nhiễm độc lan truyền, nhà máy đã cử hàng nghìn công nhân viên cùng gia đình đến cửa hàng thực phẩm để canh gác và tìm kiếm những viên kẹo có chất độc. Một số người nhà sợ nhân viên thất nghiệp nên chủ động đi kiểm tra cửa hàng ăn lúc rảnh rỗi. Công ty cũng huy động nhân viên và gia đình của họ thực hiện bán hàng trực tiếp cho khách hàng ở một số khu vực trung tâm thành phố để kiếm sống. Một số cửa hàng thực phẩm đấu tranh để hợp tác. Họ khẳng định không thu hồi sản phẩm Morinaga nhưng một số cửa hàng này đã nhận được thư đe dọa từ những kẻ lừa đảo.

"Bức tranh tội ác" của "21 khuôn mặt của những con quái vật"

Doanh thu của Morinaga Foods sụt giảm nghiêm trọng, các quảng cáo sản phẩm của Morinaga trên TV cũng bị đình chỉ, sản lượng bánh kẹo giảm một nửa. Vào tháng 10, khoản lỗ hoạt động của công ty đã vượt quá 40 triệu đô la Mỹ. Nhà máy đã cắt giảm sản lượng và cắt giảm nhiều công nhân, ít nhất bốn trăm công nhân đã về nhà trong tình trạng chờ, nếu tiếp tục, một số công nhân sẽ bị sa thải. Mặc dù Morinaga đang cố gắng vượt qua tình trạng khó khăn, nhưng họ có kế hoạch thay đổi tất cả các sản phẩm sang bao bì trong suốt để người tiêu dùng có thể nhìn thấy trong nháy mắt và không còn nghi ngờ về điều đó. Nhưng cách làm này không có nhiều tác dụng. Vụ đường nhiễm độc gây nguy hiểm trực tiếp đến việc sản xuất bánh kẹo và tính mạng của cư dân, chính phủ Nhật Bản rất quan ngại. Thủ tướng Nakasone tuyên bố rằng chính phủ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Morinaga.

Ngay từ đầu, cảnh sát Nhật Bản đã dành toàn bộ tâm sức cho cuộc đấu tranh chống lại "Hai mươi mốt gương mặt của lũ quái vật ". Sở cảnh sát đô thị Nhật Bản ngay lập tức phát lệnh báo động và tiến hành các hoạt động cảnh giác trên toàn quốc vào ngày thứ hai sau khi nhận được báo cáo, đồng thời điều động một lượng lớn cảnh sát đến bảo vệ và tìm kiếm kẹo độc hại trong các siêu thị ở miền Tây Nhật Bản. Cảnh sát cũng thành lập các tổ chức tìm kiếm đặc biệt ở tỉnh Osaka và Hyogo nơi xảy ra vụ án, đồng thời liên tiếp huy động hàng nghìn cảnh sát tiến hành các hoạt động do thám. Osaka cũng tiến hành khám xét từng nhà. Cảnh sát yêu cầu tất cả các cửa hàng thực phẩm hợp tác chặt chẽ để thiết lập hệ thống thông báo nhanh chóng. Để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát ở Osaka, bọn tội phạm đã đe dọa mở rộng hoạt động phạm tội của chúng sang các loại thực phẩm khác ngoài Tokyo và đồ ngọt, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tokyo ngay lập tức huy động hàng nghìn cảnh sát đến bảo vệ các cửa hàng thực phẩm và một số trung tâm mua sắm trong thành phố, đồng thời thành lập một tổ chức đặc biệt để hoạt động bí mật trong các cửa hàng khác nhau.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tokyo cho biết, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa những tên tội phạm này ra trước công lý." Vào ngày 21 tháng 10, ngày mà cảnh sát tin rằng bọn tội phạm có thể hành động, hơn 40.000 cảnh sát đã được cử đi. Và việc sử dụng máy tính cùng quy mô điều động đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử của cảnh sát Nhật Bản. Trong mười một cửa hàng có đặt kẹo nhiễm độc, ba siêu thị ở Osaka và Hyogo đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên bước vào cửa hàng trước khi những viên kẹo nhiễm độc được tìm thấy. Người phụ nữ này cũng xuất hiện gần nhà Esaki và nơi ông ta bị giam giữ trước và sau khi Esaki bị bắt cóc vào tháng 3/1984. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này là một thành viên quan trọng của tổ chức tội phạm này.

Cảnh sát đã sử dụng camera chống trộm để chụp ảnh một người đàn ông khả nghi trong siêu thị. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao 170 cm, hơi mập, đeo kính và đội mũ bóng trên đầu. Anh ta bị nghi ngờ vì cách ăn mặc đặc biệt và hành động bối rối của mình, anh ta bước đến một cái kệ và nhìn xung quanh trước khi tìm thấy kẹo Morinaga độc trên kệ này.

Cảnh sát Nhật Bản đã công bố đoạn ghi âm qua điện thoại ghi lại cảnh một nhóm lừa đảo đe dọa một công ty kẹo, giọng nói là giọng của một phụ nữ 30 tuổi và một chàng trai. Cư dân của tất cả các tỉnh và thành phố lớn ở Nhật Bản có thể nghe thấy đoạn ghi âm này thông qua các cuộc gọi tổng đài miễn phí. Số đường dây điện thoại nghe ghi âm tăng lên hơn 100 đường dây, đến tận khuya vẫn có người bấm máy, điều này cho thấy xã hội Nhật Bản đang quan tâm đến vụ án này. Sau khi đoạn ghi âm cuộc điện đàm được công bố, hàng trăm nghìn người đã lắng nghe và cung cấp nhiều manh mối, nhưng vẫn khó có thể đưa ra diễn biến cụ thể của vụ án.

Cảnh sát cho rằng nhóm này có thể bơm xyanua vào kẹo và gây nhiễu sóng vô tuyến cực kỳ bí mật của cảnh sát cho thấy trong số các thành viên của nhóm này có những cảnh sát cấp cao hiểu biết về hóa học hoặc sĩ quan đã nghỉ hưu.

Cảnh sát cho rằng hầu hết thành viên của nhóm tội phạm này là nhân viên công ty hoặc công chức sống bằng lương. Cảnh sát cũng cho rằng nhóm này có thể bơm xyanua vào kẹo và gây nhiễu sóng vô tuyến cực kỳ bí mật của cảnh sát cho thấy trong số các thành viên của nhóm này có những cảnh sát cấp cao hiểu biết về hóa học hoặc sĩ quan đã nghỉ hưu. Các nhà tội phạm học Nhật Bản đã chỉ ra rằng tính chất hoạt động của băng nhóm "21 gương mặt của lũ quái vật" lan truyền rất nhanh và rộng rãi, khiến xã hội Nhật Bản rơi vào 'thăng trầm'.

Một trong những lý do quan trọng là bọn tội phạm đã lợi dụng các điều kiện thông tin hóa của xã hội Nhật Bản. Bức thư đe dọa của chúng được in trên máy đánh chữ, sau đó được sao chụp và gửi đến nhiều cơ quan truyền thông qua hệ thống bưu điện, được in trên hàng chục triệu tờ báo và gửi đến bạn đọc trong thời gian ngắn nên thông tin khủng bố kẹo độc hại nhanh chóng được lan truyền trên toàn quốc. Do tội phạm sử dụng hệ thống thông tin hiện đại để phạm tội nên cũng làm tăng thêm khó khăn cho cảnh sát khi điều tra, truy tìm. Bức thư nặc danh từ "Hai mươi mốt gương mặt của lũ quái vật" được đánh máy bằng máy đánh chữ, và rất khó để cảnh sát lấy được nét chữ của tên tội phạm. Mặc dù cảnh sát phát hiện ra rằng bọn tội phạm đã sử dụng cùng một loại máy đánh chữ trong hai vụ gây án quy mô lớn, và họ cũng đã tìm ra thương hiệu của các loại máy chữ giống nhau có sẵn trên khắp đất nước, nhưng có tận 20.000 đến 30.000 chiếc ở Kansai, nhãn hiệu máy photo cũng được tìm ra nhưng rất khó để xác định được yếu tố quan trọng nhất là vân tay. Cho tới nay, dù những kẻ gây án đột ngột dừng lại thì bí ẩn của vụ án này vẫn chưa được sáng tỏ.