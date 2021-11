Nhóm khỉ vòi này chỉ được tìm thấy trên đảo Borneo ở Đông Nam Á. Mũi của chúng to một cách đáng kinh ngạc, trong đó khỉ đực ngày càng lớn dần theo tuổi tác, cuối cùng hình thành chiếc mũi to màu đỏ như quả cà tím. Khi bị kích thích, chiếc mũi to sẽ dựng đứng hoặc lắc lư từ bên này sang bên kia rất ngộ nghĩnh.