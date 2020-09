Bí ẩn kho báu chôn trên núi của triệu phú lập dị khiến cánh thợ săn điên cuồng truy tìm

Chân dung vị triệu phú lập dị Forrest Fenn.

Theo báo Anh, không biết bao nhiêu thợ săn kho báu đã phải "vắt óc suy nghĩ" để truy tìm dấu vết kho báu của một triệu phú lập dị - người đã chết mà không tiết lộ vị trí chôn khối tài sản kếch xù của mình trong dãy núi Rocky 10 năm trước.

Theo đó, triệu phú Forrest Fenn, 90 tuổi đã qua đời đầu tuần trước sau cú ngã tại nhà riêng ở Sante Fe, New Mexico.

Vị triệu phú lập dị đã trở nên nổi tiếng trong 10 năm qua sau khi giấu tài sản trị giá 2 triệu USD trong vùng núi hoang vu, hẻo lánh.



Ông đã hé lộ manh mối về nơi ông giấu tài sản trong 1 bài thơ 24 dòng và cuốn tự truyện mang tên "The Thrill of the Chase" (Tạm dịch: Cuộc săn đuổi ly kỳ). Điều này đã thổi bùng lên một cuộc săn lùng kho báu điên cuồng khi 350.000 thợ săn kho báu từ khắp nơi trên thế giới đổ về dãy núi Rocky, trong đó 5 người đàn ông đã thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm vận may.

Nhiều người khác bị bắt vì các tội danh bao gồm đào bới bên dưới đài tưởng niệm trong khu vực, đột nhập vào nhà của triệu phú Fenn và cố gắng lấy đi một chiếc rương kiểu Tây Ban Nha.

Hồi tháng 6, triệu phú lập dị - người tuyên bố tạo ra cuộc săn lùng kho báu để "đưa các gia đình rời khỏi ghế bành, hòa mình vào thiên nhiên" bất ngờ tiết lộ rằng "một người đàn ông không muốn nêu tên đến từ phương Đông" đã phát hiện ra kho báu. Ông Fenn viết trên blog rằng, chiếc rương chứa đầy tiền vàng và đồ trang sức đắt giá đã được tìm thấy ở Wyoming.

Chiếc rương đựng kho báu được ông Fenn tuyên bố là đã được tìm thấy nhưng nhiều người không tin.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, liệu chiếc rương này có thực sự tồn tại ngay từ đầu hay không.

Nhà trị liệu xoa bóp người Florida, Miriam de Fronzo đã mất 4 năm để tới New Mexico tìm kho báu nhấn mạnh: "90% những người đi tìm kho báu đều không tin bí ẩn này đã được giải đáp".

Nhiều người khác đặt câu hỏi tại sao, vị triệu phú từ chối giải thích từng manh mối ông từng đưa ra về nơi chôn kho báu hoặc tiết lộ nơi ông đã cất giấu chiếc rương.

Trước đó, ông Fenn chỉ tiết lộ rằng, kho báu được giấu ở một nơi mà "một ông già" có thể dễ dàng tìm lại nó.