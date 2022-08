Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ nam thanh niên bị bắn tử vong trong buổi tiệc sinh nhật đông người. Ảnh: Thiên Long

Chiều 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, công an đã phát hiện vỏ đạn có khả năng bắn ra từ một khẩu súng được xác định là súng hoa cải. Theo nhận định của Công an tỉnh Long An, có khả năng nạn nhân trọng thương dẫn đến tử vong do súng hoa cải gây ra.

Thông tin với phóng viên Dân Việt, Công an tỉnh Long An cho biết, nghi phạm trực tiếp gây án chưa xác định. Tuy nhiên, camera an ninh đã ghi hình ảnh số xe, nhận dạng đối tượng trên đường trốn thoát. Hiện lực lượng đang tập trung điều tra truy xét.

"Ngoài nạn nhân N.P.D đã tử vong, còn 2 thanh niên ngồi chung bàn cũng dính đạn đang điều trị tại bệnh viện Long An và TP.HCM", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Tại hiện trường, một người dân sống ở đây cho biết, gần 1 tháng nay có nhóm 6 - 8 thanh niên lạ mặt xăm trổ đầy người đến ở trọ khu vực này. Ban ngày họ đi đâu không rõ, nhưng tối về thường tổ chức nhậu kéo dài, bia, chén đũa nhậu xong vứt đầy phía trước mà không hề dọn dẹp.

Một vị công an tham gia điều tra nói với phóng viên, việc điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng nghi vấn đang tiến hành khẩn trương, một số tên tuổi nghi phạm đã được xác định.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19h tối 15/8, có hơn 20 thanh niên tổ chức 2 bàn tiệc sinh nhật tại một dãy nhà trọ (thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An). Trong nhóm thanh niên có một số đang thuê trọ tại đây, còn một số ở nơi khác được mời đến dự sinh nhật.

Trong tiệc sinh nhật, nhóm thanh niên này đã uống hết khá nhiều rượu, bia. Buổi tiệc kéo dài đến hơn 21 giờ thì người dân nghe tiếng nổ như súng phát ra từ địa điểm nhóm thanh niên đang dự tiệc sinh nhật.

Ngay sau đó, ở nhóm sinh nhật trên có 1 thanh niên nằm gục tại chỗ và nghe nhiều tiếng nói là bị bắn bằng súng. Người thanh niên này được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.