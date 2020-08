Bị bắt khi đang tìm mối mua hàng, lộ chuyện tàng trữ hơn 600gr ma tuý đá

Ngày 28/8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để xác minh làm rõ hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Nam cùng tang vật.

Theo thông tin điều tra, trước đó vào khoảng 19h ngày 27/8, tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an xã Gia Kiệm đã bắt quả tang đối tượng này tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 túi nilông chứa 15gr ma tuý, 1 xe mô tô, 20 triệu đồng tiền mặt, 1 súng điện. Đối tượng Nam khai nhận số ma tuý được phát hiện do đối tượng vừa mua tại TP.HCM về đem chia ra tìm mối bán thì bị công an bắt giữ.

Nam còn khai thêm, do bản thân mới về địa phương sinh sống nên chưa có nhiều mối, khi đang tìm kiếm mối tiêu thụ ma tuý thì bị bắt.

Tang vật thu giữ.

Khi tiến hành khám xét phòng trọ của Nam tại huyện Định Quán (Đồng Nai), cơ quan công an thu giữ thêm khoảng 600gr ma tuý đá, 2 cân tiểu ly chia ma tuý, 20 triệu đồng tiền mặt…

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra mở rộng.