Huế: Bắt quả tang loạt "dân chơi" phê ma túy tại khách sạn giữa mùa dịch

Chiều 27/8, Công an TP.Huế cho biết cơ quan này vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn giữa mùa dịch Covid-19.

Nhóm dân chơi ma túy tại khách sạn Amora.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vào khoảng 2h15 ngày 26/8, Công an phường Phú Hội bất ngờ kiểm tra hành chính tại khách sạn Amona (địa chỉ 11 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP.Huế. Qua kiểm tra, Công an phường Phú Hội đã phát hiện tại 2 phòng 305 và 401 có 13 đối tượng nam nữ "dân chơi" có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 gói tinh thể màu trắng là chất ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, 13/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Những nam nữ thanh niên chơi ma túy giữa mùa dịch Covid-19.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 24/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế bất ngờ ập vào khách sạn Sapphire (địa chỉ 65 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP.Huế) bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Anh (SN 2002, trú tại Giáp Đông, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trên người Toàn gồm 115 viên nén có khối lượng 45,6848g và 15 gói tinh thể có trọng lượng 27,1234g.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.