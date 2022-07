Thời gian qua, trên địa bàn TP.Việt Trì (Phú Thọ) xuất hiện tình trạng bị kẻ gian trộm cắp nhiều tiền, tài sản trong các đình, đền, chùa.

Cụ thể, vào tháng 5/2022, tại chùa Hương Tích (phường Nông Trang, TP.Việt Trì), kẻ gian đã đột nhập cậy két sắt lấy đi toàn bộ số tiền công đức hơn 16 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng nhận được tin báo tại chùa Đại Bi (phường Bạch Hạc), chùa Thiên Long (phường Thanh Miếu), đền Bát Nàn (xã Phượng Lâu), đền Thiên Cổ Miếu (xã Trưng Vương) về việc bị kẻ gian đột nhập, phá hòm công đức, lấy đi toàn bộ số tiền trong két sắt.

Sau khi xác minh, nắm tình hình, bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/6, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Trần Ánh Ngọc (35 tuổi, trú tại khu 10, xã Kim Đức, TP.Vệt Trì) và đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Trần Ánh Ngọc chỉ chiếc két sắt đã cậy phá để lấy tiền tại Đền Bát Nàn, xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì (Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ)

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn TP.Việt Trì, huyện Tam Nông, Thanh Ba và Đoan Hùng.

Đồng phạm giúp sức cho Ngọc trong các vụ trộm cắp là Trần Nhất Long (17 tuổi, ở khu 10, xã Kim Đức, TP.Việt Trì.

Trần Nhất Long là cháu ruột của Ngọc.

Mỗi lần thực hiện hành vi trộm cắp, Long là người chở Ngọc đi. Khi đến các đình, đền, chùa, phát hiện không có người trông coi, hay lơ là hoặc cửa không khóa, Ngọc một mình đột nhập vào.

Sau đó, Ngọc dùng xà beng cậy phá, lấy tiền đựng bên trong, còn Long đứng bên ngoài cảnh giới.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị mở rộng điều tra vụ án.