Bị bắt vì doạ tung clip nóng, bị can tiếp tục bị tố lừa hơn 800 triệu đồng

Trước đó, ngày 15/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Việt là đối tượng đánh cắp clip cảnh sinh hoạt vợ chồng từ camera trong phòng ngủ của chị L.L.H (1991, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi tống tiền bị hại.

Việt yêu cầu chị H phải chuyển khoản 130 triệu đồng để xóa clip, nếu không sẽ bán cho bên thứ 3 hoặc đăng lên trang web đồi trụy. Vì lo sợ, chị H đã chuyển trước cho Việt 10 triệu đồng và sau đó sự việc được Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau khi vụ việc bị phát giác, đã có thêm nhiều bị hại tố cáo Việt lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 800 triệu đồng. Trong đó, chị Vũ Thị N. (1980, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Nguyễn Quốc Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua camera giám sát nhưng không trả tiền.

Bị can Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an xác định, do làm ăn thua lỗ, Việt lợi dụng tư cách Công ty Gotech do vợ mình làm giám đốc để đặt mua camera giám sát của Công ty V.H rồi quỵt nợ. Tiếp đó, Việt rao bán lại số camera giám sát trên cho khách hàng khác với giá rẻ hơn với yêu cầu phải đặt cọc tiền hàng nhưng không giao hàng. Việt đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 657.050.000 đồng.

Ngoài thủ đoạn lừa bán camera giá rẻ như trên, Nguyễn Quốc Việt còn bị tố lừa đảo, chiếm đoạt 4 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 11 promax trị giá 45.690.000 đồng của anh Nguyễn H. (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi), 11 ĐTDĐ hiệu Iphone các loại khác trị giá 50,1 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt của anh Trần Văn N. (SN 1993, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên phải vay nợ nhiều người và mất khả năng chi trả, đầu tháng 9/2023, Việt nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để xem. Nếu phát hiện có những hình ảnh nhạy cảm, Việt sẽ quay lại, sau đó nhắn tin đe dọa để tống tiền.

Ngoài ra, Việt còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều người thông qua hình thức mua bán camera, điện thoại giá rẻ. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Việt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Do liên tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người nên Việt vào Quảng Nam thuê phòng trọ ẩn náu cho đến khi bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.