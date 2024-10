Bị cảnh sát giao thông "tuýt còi", nhiều học sinh chưa đủ tuổi lái xe máy viện đủ lý do

Trưa 1/10, Đội CSGT – TT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính và cảnh cáo nhiều trường hợp là học sinh lái xe máy đến trường trên địa bàn đơn vị đảm trách.



Chỉ hơn 1 giờ làm việc, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với gần 10 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp học sinh chưa đủ 18 tuổi, lái xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cm3.

CSGT Phú Nhuận xử lý nhiều học sinh vi phạm giao thông

Nhiều học sinh bị CSGT mời làm việc

Nhiều trường hợp viện nhiều lý do như cha mẹ đi làm xa, đi xe buýt không tiện đường, xe ôm công nghệ thì không đủ khả năng, không ai chở đi học... để lái xe máy đến trường, đều bị CSGT xử lý nghiêm theo quy định.

Tại chốt kiểm tra trên đường Hoàng Minh Giám, nhiều học sinh mặc dù chưa đủ tuổi nhưng vẫn lái xe máy đã bị lực lượng CSGT mời vào kiểm tra và xử lý.

Theo ghi nhận của Dân Việt, đa số học sinh chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn lái xe máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Bên cạnh đó, nhiều học sinh chưa đủ 18 tuổi vẫn lái xe máy có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên.

Một nữ sinh lái xe dưới 50cm3 chở theo bạn không đội mũ bảo hiểm

Một học sinh chưa đủ 16 tuổi bị CSGT phạt cảnh cáo

CSGT niêm phong, tạm giữ xe máy và mời các phụ huynh học sinh đến làm việc để xử phạt

Đang chạy trên đường, em M. (học lớp 12) chở theo bạn nữ trên xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cm3 đã bị CSGT mời vào kiểm tra. Tại đây, M. không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào nên tổ công tác đã lập biên bản xử lý.

M thừa nhận chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Tương tự, em V.M.T (SN 2009), là học sinh lớp 10 tại 1 trung tâm trên địa bàn quận cũng bị lực lượng CSGT mời vào kiểm tra. Qua kiểm tra, phương tiện mà T. điều khiển có dung tích xi-lanh trên 50cm3 nên CSGT đã lập biên bản xử lý.

"Do mẹ em ở xa, cha đi làm nên gia đình mua em chiếc xe máy để thuận tiện cho việc đi lại. Sau khi bị xử lý, em sẽ chọn phương tiện khác như xe buýt, xe công nghệ hoặc nhờ gia đình chở đi học để đảm bảo an toàn", T. nói.

Chở theo bạn không đội mũ bảo hiểm trên xe máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3, nữ sinh tên N. (chưa đủ 16 tuổi) bị CSGT mời vào làm việc.

Ngoài ra, CSGT cũng đã lập biên bản và cảnh cáo nhiều trường hợp là học sinh chưa đủ 16 tuổi nhưng lái xe máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3.

Theo một cán bộ CSGT, ngoài việc cảnh cáo các học sinh chưa đủ 16 tuổi, đơn vị sẽ tạm giữ xe máy, mời phụ huynh học sinh, người giao xe máy cho các học sinh đến trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này.

Từ ngày 1/10, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT – Bộ Công an, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng, Công an quận, huyện ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn.

Đội CSGT – TT Công an quận Phú Nhuận cho biết, thời gian tới, ngoài việc phối hợp công tác tuyên truyền, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp là học sinh vi phạm luật giao thông, xử lý phụ huynh, người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường.