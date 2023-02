Bị chỉ trích cổ vũ Thanh Hóa đá rắn CLB Hà Nội, HLV Popov đáp trả

HLV Popov: "Đông Á Thanh Hóa đã bỏ lỡ nhiều cơ hội"

Trong trận đấu tối nay, Đông Á Thanh Hóa đã chủ nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội 0-0. Trong suốt 90 phút thi đấu, có rất nhiều cơ hội được cầu thủ hai đội tạo ra nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Với việc chia điểm, CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa cùng giành được 8 điểm/4 trận và tạm thời xếp thứ 1 và 2 trên bảng tổng sắp.

HLV Popov khẳng định không cổ vũ Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi với cầu thủ CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Đứ

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Velizar Popov nói: "Trước khi bước vào mỗi trận đấu, tôi đều đặt mục tiêu chiến thắng cho các học trò.

Nhưng hôm nay, đối thủ của Đông Á Thanh Hóa là những nhà đương kim vô địch, họ là đội bóng rất chất lượng. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt để giành được 1 điểm. Đây là một trận đấu tuyệt vời và tôi hài lòng với điều đó".

Nhìn nhận kỹ hơn về 90 phút thi đấu của Đông Á Thanh Hóa trước CLB Hà Nội, HLV Popov bày tỏ: "Tôi không nhớ là 2 đội đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, chỉ biết là rất nhiều. Riêng Đông Á Thanh Hóa đã bỏ lỡ khoảng 4-5 cơ hội.

Ngoài kết quả có thể coi là tốt, điểm tích cực là hôm nay chúng tôi đã thay cả 5 người, tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị có cơ hội thể hiện mình. Tất cả đã làm tốt trong suốt 90 phút trên sân".

Khi phóng viên đặt vấn đề về phong độ chưa tốt của ngoại binh Sardin - người đã được thay ra trong hiệp 2, HLV Popov nhấn mạnh: "Cậu ta là cầu thủ tự do. Đông Á Thanh Hóa không phải là đội bóng nhà giàu như Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. Chúng tôi chủ trương chọn những cầu thủ tự do về đội thi đấu.

Sardin mới đến với đội được 1 tuần thì lại rơi vào kỳ nghỉ tết, đó là điểm bất lợi và cậu ta chưa chuẩn bị được tốt nhất nền tảng thể lực.

Tôi nghĩ say vòng đấu này, khi V.League có quãng nghỉ dài, Sardin trở lại sẽ chơi tốt hơn".

Trong trận đấu với CLB Hà Nội, cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã phạm lỗi khá nhiều và theo ghi nhận của phóng viên, HLV Popov đã vỗ tay có vẻ như "ủng hộ" học trò phạm lỗi? Về câu chuyện này, HLV Popov chia sẻ:

"Với một đội bóng chất lượng, có nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật như CLB Hà Nội, tôi ủng hộ các học trò chơi mạnh mẽ, áp sát quyết liệt, gây áp lực. Tôi muốn giành quả bóng, chứ nếu để CLB Hà Nội cầm bóng, triển khai lối chơi thì sẽ rất khó cho Đông Á Tahnh Hóa.

Tôi nhấn mạnh là tôi ủng hộ các cầu thủ giành lại trái bóng chứ không phạm lỗi, bởi khi phạm lỗi nghĩa là chúng tôi đã mất bóng rồi.

Thực tế hôm nay, CLB Hà Nội cũng phạm lỗi nhiều với Thanh Hóa".

Chốt lại, HLV Popov mong muốn chất lượng mặt sân tại V.League tốt hơn để các cầu thủ thể hiện tốt hơn, tận dụng tốt hơn những cơ hội, ghi bàn để cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn.