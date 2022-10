Ngày 11/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thái Học (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Trương Ngọc Khoa (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về hành vi cướp giật tài sản.



Theo đó, chiều 10/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, lực lượng Công an xã Phú An phát hiện Khoa và Học đang điều khiển xe máy rảo qua nhiều tuyến đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm theo dõi.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Khi đến đường ĐT744 (trước cổng Làng tre Phú An), 2 đối tượng này đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường.

Lực lượng chức năng đã tăng ga truy đuổi và khống chế được đối tượng Học cùng tang vật, Khoa nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.

Tang vật công an thu giữ.

Sau hơn 10km truy đuổi gắt gao, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, do cần tiền tiêu sài nên cả 2 đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường.

Được biết, Học là đối tượng đã có 1 tiền án cùng tội danh trên, ra tù vào năm 2018. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã tiếp tục điều tra làm rõ.