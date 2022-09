Bắt kẻ vờ mua điện thoại rồi cướp giật

Cụ thể, thông tin từ Công an quận Đống Đa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra ngày 22/7/2022 tại phường Thịnh Quang (quận Đống Đa).

Theo điều tra, do không có tiền chi tiêu cá nhân, Trần Xuân Vũ (SN 2002, Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình) lên mạng xã hội Facebook tìm những người muốn bán điện thoại để liên hệ hỏi mua rồi tìm sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Xuân Vũ. Ảnh: CACC

Khoảng 15 giờ ngày 22/7/2022, Vũ vào nhóm "Hội mua bán điện thoại cũ Hà Nội" thấy anh C có đăng tin rao bán 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Promax nên đã liên hệ với người đăng bán.

Sau khi thống nhất giá, hai bên hẹn đến ngõ 67 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang để xem máy. Khi xem máy xong, với lý do tài khoản ngân hà của mình chuyển khoản sẽ không nhận được tiền ngay nên Vũ bảo anh C lên xe máy rồi chở ra chỗ bạn ở ngõ Thái Thịnh I để lấy tiền.

Khi đến nơi, đối tượng bảo là bạn đi làm chưa về, phải chờ một lúc rồi giả vờ cầm điện thoại để kiểm tra lại máy. Lợi dụng sơ hở của người bán điện thoại, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Đến khoảng 1 giờ ngày 23/7/2022, anh C cùng bạn tìm thấy Vũ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ nên giữ lại và đưa đến Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy trình báo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Trần Xuân Vũ về tội "Cướp giật tài sản".