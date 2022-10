Bị Dortmund cầm hoà, HLV Guardiola thẳng thắn chê học trò

Do đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League nên HLV Pep Guardiola đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, Man City vẫn chơi áp đảo so với Borussia Dortmund ngay trên sân Signal Iduna Park. Đáng tiếc là "The Citizens" lại bị đối thủ cầm hoà 0-0. Trận này, tiền vệ Riyad Mahrez đá hỏng phạt đền ở phút 58.

Với 11 điểm có được sau 5 trận, Man City đã chính thức giành ngôi đầu bảng G sớm trước 1 lượt trận vì hơn Dortmund 3 điểm và hơn thành tích đối đầu. Về phần mình, đội bóng vùng Ruhr cũng sớm giành quyền vào vòng knock-out Champions League 2022/23.

HLV Guardiola. Ảnh: Getty.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình BT Sport sau trận đấu, HLV Guardiola nói: "Man City đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Ở hiệp một, chúng tôi suýt để thủng lưới trong một số pha phản công của Dortmund.

Tuy không thực sự hài lòng với kết quả trận đấu nhưng tôi thấy vui vì Man City đã sớm giành quyền vào vòng knock-out Champions League với tư cách là đội đầu bảng.

Trước khi trận đấu diễn ra, Erling Haaland và Joao Cancelo bị sốt nhẹ và cảm thấy mệt mỏi nên tôi phải sớm rút họ ra khỏi sân ngay đầu hiệp 2.

Kể từ khi tôi dẫn dắt Man City, đội bóng đã bỏ lỡ 24 hay 25 quả phạt đền trên mọi đấu trường. Nó quá nhiều. Đây thực sự là vấn đề lớn mà chúng tôi cần phải cải thiện. Điều đó khiến bạn đánh mất đi lợi thế trong rất nhiều trận đấu quan trọng".

Kết quả các trận đấu ở vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay. Ảnh: UEFA.