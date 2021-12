Bi hài: Quán phở nổi tiếng Hà Nội ở vùng cam "lách luật", bê phở sang "vùng vàng" bán cho khách

Sáng 25/12, quán phở Thìn ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tất bật nhân viên phục vụ. Tại đây thuộc "vùng cam – vùng nguy cơ cao" chỉ được phép phục vụ bán mang về.

Tuy nhiên, thay vì vậy, trước nhu cầu của thực khách, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê ở phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh cách đó không xa sẽ có nhân viên phục vụ.



Nhân viên quán phở Thìn tất bật bê đồ cho khách từ phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) sang phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) sáng ngày 25/12. Ảnh: Gia Khiêm

Cứ thế từng tốp khách gửi xe, đi bộ sang quán cà phê ngồi. Ít phút sau nhân viên quán phở tất bật bê sang phục vụ tận nơi cho khách. Khách hàng đông nườm nượp trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 sáng. Nhân viên quán phở liên tục lau dọn bàn ghế ở quán cà phê đón khách. Có lúc khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè quán cà phê ăn phở.

Nhân viên quán phở hoạt động hết công suất phục vụ khách. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, một người lái xe ôm đứng tại ngã tư Lò Đúc – Hàm Long chia sẻ, việc cấm vùng cam, người dân sang vùng vàng sẽ có nhiều bất cập, như vậy sẽ khó trong kiểm soát dịch bệnh.

Clip nhân viên quán phở tất bật di chuyển từ "vùng cam" sang "vùng vàng" phục vụ khách. Clip: Gia Khiêm

"Tôi nghĩ chính quyền cần có biện pháp thay đổi hoặc nếu thực hiện phải nghiêm chứ giờ nếu dừng bán ăn tại chỗ ở quận Hai Bà Trưng nhưng người dân sang quận Hoàn Kiếm hay các quận giáp ranh ăn uống cũng khó giải quyết được vấn đề", người này cho hay.

Quán phở Thìn nổi tiếng đông khách ở phố Lò Đúc. Ảnh: Gia Khiêm

Nhân viên quán phở hướng dẫn khách di chuyển từ "vùng cam" sang "vùng vàng" ăn phở. Ảnh: Gia Khiêm

Lý giải về việc bê phở từ "vùng cam" sang "vùng vàng" bán cho khách, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Quý Minh (65 tuổi, chủ quán phở Thìn ở phố Lò Đúc) trải lòng, do dịch bệnh khó khăn, quận Hai Bà Trưng yêu cầu bán mang về nên quán đã nhờ địa điểm quán cà phê ở phường Hoàn Kiếm cách đó khoảng 100m để phục vụ khách hàng.

Bà Nguyễn Quý Minh (65 tuổi, chủ quán phở Thìn ở phố Lò Đúc) trải lòng, do dịch bệnh khó khăn, quận Hai Bà Trưng yêu cầu bán mang về nên quán đã nhờ địa điểm quán cà phê ở phường Hoàn Kiếm cách đó khoảng 100m để phục vụ khách hàng. Ảnh: Gia Khiêm

"Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khách hàng vắng hơn trước trong khi đó gánh nhiều khoản tiền lương nhân viên, thuê cửa hàng, thuế… Vì cuộc sống, vì tất cả nhân viên, chúng tôi chúng tôi vẫn phải cố gắng", bà Minh thông tin.

Khoảng hơn 8 giờ sáng khách đông nườm nượp. Ảnh: Gia Khiêm

Nêu ý kiến về việc đảm bảo giãn cách cho khách, bà Minh cho hay, cửa hàng sẽ có biện pháp đặt vách ngăn, khi đông chỉ phục vụ mang về.

Nhiều "thượng đế" bê đĩa quẩy sang "vùng vàng" chờ ăn phở. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi nắm được thông tin PV Dân Việt trực tiếp phản ánh, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh trực tiếp kiểm tra. Tại đây, do khách ngồi lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã trực tiếp nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế. Bên cạnh đó, yêu cầu quán cà phê đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm sau khi nhận phản ánh của PV Dân Việt đã trực tiếp đến yêu cầu quán cà phê thu gọn bàn ghế lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Gia Khiêm

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, số ca mắc tăng mạnh mới đây hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, 5 phường thuộc quận Hoàn Kiếm (gồm Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông), 2 phường thuộc quận Tây Hồ (Yên Phụ và Quảng An) Hà Nội đã quyết định dừng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang về.

Bên cạnh đó, những khu vực này cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin.

Các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích bố trí người lao động làm việc luân phiên (trừ lực lượng vũ trang, y tế). Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết; không tập trung đông người.

Những ngày gần đây Hà Nội cũng liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19. Như ngày 24/12 toàn thành phố ghi nhận 1.834 ca mắc. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 35.643 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.990 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 22.653 ca.