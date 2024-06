Bị hạn mặn nhiều tháng, tình hình gieo sạ lúa ở Long An 6 tháng đầu năm giảm Bị hạn mặn nhiều tháng, gieo sạ lúa ở Long An 6 tháng đầu năm giảm

Cục Thống kê tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này, lúa hè thu trên địa bàn tỉnh đã gieo sạ 217.083,01ha, giảm 0,31% so với cùng kỳ, diện tích giảm chủ yếu là do các huyện phía Nam của tỉnh bị hạn mặn, thiếu nguồn nước ngọt để gieo sạ.