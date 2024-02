Bị HLV Ten Hag “nắn gân”, thời gian đếm ngược với Antony tại M.U?

Nếu không cố gắng, Antony sẽ thành người thừa

Mùa hè năm 2022, HLV Ten Hag được bổ nhiệm làm "thuyền trưởng" của M.U kèm theo kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này khôi phục sức mạnh. Vừa ngồi vào "ghế nóng", HLV Ten Hag đã bổ sung lực lượng cho M.U bằng việc chiêu mộ một số học trò đã gắn bó cùng ông tại Ajax Amsterdam như Antony hay Lisandro Martinez.

Đến sân Old Trafford, Antony ban đầu được đánh giá rất cao khi sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo. Tuy nhiên, ngôi sao trị giá 85 triệu bảng này lại hòa nhập không tốt. Việc chơi bóng quá cá nhân đến mức vẽ vời, thiếu hiệu quả của Antony khiến anh thi đấu thiếu hiệu quả và không tạo được dấu ấn đáng kể.

Lối chơi của Antony chưa phát huy được hiệu quả tại M.U. Ảnh: Daily Mail

Sau đó, Antony vướng đến lùm xùm ngoài đời tư và không được ra sân một thời gian để giải quyết vấn đề cá nhân. Đến khi được HLV Ten Hag tạo điều kiện trở lại, cầu thủ tấn công người Brazil thậm chí còn gây thất vọng lớn hơn nữa.

Tính đến thời điểm này của mùa 2023/2024, Antony mới có đóng góp cụ thể về ghi bàn hay kiến tạo ở 1 trận đấu duy nhất gặp New Port tại FA Cup. Nên nhớ, New Port chỉ là đội bóng đang đá ở League Two (tương đương hạng 4) nên M.U thắng là chuyện đương nhiên, còn đóng góp của Antony chẳng được ai nhớ đến.

Trong tất cả những trận còn lại được ra sân ở Premier League, Antony như "tàng hình" và bị coi là gánh nặng của M.U. Tất nhiên, HLV Ten Hag dù rất ưu ái Antony nhưng cũng không thể ưu ái cầu thủ này được mãi.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, trong phát ngôn mới nhất, HLV Ten Hag cho biết: "Antony phải chứng minh rằng cậu ấy thực sự là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy có tiềm năng nhưng lại không thể hiện được điều đó dù tôi biết cậu ấy chơi bóng rất giỏi.

Cậu ấy vẫn có cơ hội của mình nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ mang tính hiển nhiên. M.U là một đội bóng giàu sức mạnh, có thể không ngừng mua sắm nhưng các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ cũng xứng đáng được trao cơ hội".

HLV Ten Hag rõ ràng có lý do để không hài lòng về Antony. Ảnh: Daily Mail

HLV Ten Hag nhấn mạnh: "Antony phải thể hiện mình rõ ràng hơn, thậm chí là ngay trên sân tập. Diallo đã trở lại sau chấn thương và đang tập luyện tốt. Omari Forson cũng đang chơi tốt nên chúng tôi có những lựa chọn khác nhau cho vị trí của Antony. Thậm chí, Marcus Rashford cũng không nhất thiết phải chơi tiền đạo cắm".

Nhận xét của HLV Ten Hag cho thấy nếu không nhanh chóng có những chuyển biến tích cực, Antony có thể sẽ không còn vị trí tại M.U. Khi Sir Jim Ratcliffe đã phụ trách mảng bóng đá của M.U và sẵn sàng gạch tên những cầu thủ nhận lương cao nhưng đóng góp ít ỏi, nguy cơ bị "gạch tên" càng lớn hơn với Antony.