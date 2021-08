Bi kịch mỹ nhân Hàn Quốc giành 3 HCV Olympic: Bị NHM "ném đá"

An San đang trở thành hiện tượng ở Olympic 2020 khi thể hiện tài bắn cung vượt trội. Cung thủ 20 tuổi này sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và tài bắn bách phát bách trúng. Cụ thể, cô đã giành HCV ở 3 nội dung tham dự, cá nhân nữ, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp. Tức là, An San chính là VĐV Hàn Quốc xuất sắc nhất giải khi giành 3 HCV, chiếm 50% tổng số HCV của đoàn Hàn Quốc tại Olympic 2020. Riêng ở vòng phân hạng cá nhân nữ, An San đạt 680 điểm, phá vỡ kỷ lục Olympic từ năm 1996.

An San đã mang về 3 tấm HCV môn bắn cung cho Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Xuất sắc và thành công là thế, thế nhưng đã có lúc An San phải hứng chịu làn sóng tẩy chay từ chính các CĐV quê nhà. Những người dùng mạng xã hội là nam giới có xu hướng bảo thủ ở Hàn Quốc đã cáo buộc việc An San chọn kiểu tóc ngắn là nhằm mục đích theo đuổi chủ nghĩa nữ quyền. Vài người người trong số họ đã yêu cầu nữ cung thủ 20 tuổi xin lỗi, thậm chí đòi tước HCV của cô tại Olympic Tokyo.

Mặc dù Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới và là cường quốc công nghệ hàng đầu, nhưng đất nước xứ sở Kim chi vẫn là một xã hội mà nam giới được xem là có quyền lực hơn phụ nữ.

Những lời công kích An San xuất hiện sau khi phong trào chống nữ quyền dâng cao ở Hàn Quốc, với nhiều công ty bị cáo buộc ủng hộ "chủ nghĩa nữ quyền cực đoan" phải đối mặt với sự tẩy chay của nam giới và phải đưa ra lời xin lỗi công khai. Trước làn sóng chỉ trích An San, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã đứng ra bảo vệ cô.

An San tập bắn cung từ năm lên lớp 3. Ảnh AFP.

"Ngay cả khi bạn giành được huy chương vàng Olympic với kỹ năng và khả năng của mình, chừng nào nạn phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại trong xã hội của chúng ta, bạn vẫn sẽ bị xúc phạm và bị yêu cầu tước huy chương chỉ vì bạn để tóc ngắn", Jang Hye Yeong, một nhà lập pháp nữ, cho biết trên Twitter.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một ngày kỳ lạ khi môn bắn cung của Hàn Quốc hiện là giỏi nhất thế giới, nhưng phẩm giá quốc gia lại bị ném xuống đất vì nạn phân biệt giới tính".

Theo báo cáo địa phương, ngay sau ngày 30/7, ít nhất 6.000 bức ảnh chụp phụ nữ để tóc ngắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ đối với An San.

An San hiện đang là sinh viên Đại học Gwangju (Hàn Quốc). Ảnh AFP.

Những phụ nữ trẻ Hàn Quốc đã đạt được những thành công chưa từng có trong chiến dịch tranh cử trong những năm gần đây. Đó là đấu tranh để hợp pháp hóa việc phá thai và tổ chức phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo rộng rãi và hành động chống quay lén ở nơi công cộng, dẫn đến các cuộc biểu tình vì quyền phụ nữ lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Ở một diễn biến khác. Hãng thông tấn Yonhap News cho biết, An San nhận được đãi ngộ đặc biệt sau khi đi vào lịch sử thể thao Hàn Quốc với tư cách VĐV đầu tiên giành 3 HCV tại một kỳ Thế vận hội mùa hè.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thưởng 157,5 triệu won cho An San, bao gồm 63 triệu won cho huy chương vàng cá nhân và 94,5 triệu won cho hai huy chương vàng đồng đội như mức công bố treo thưởng cho các VĐV trước Olympic Tokyo.

An San nhận được đãi ngộ đặc biệt sau kỳ tích đoạt 3 HCV Olympic 2020. Ảnh: AFP.

Cơ quan Xúc tiến Thể thao Quốc gia Hàn Quốc cũng có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho những VĐV giành huy chương Olympic. Theo đó, An San sẽ nhận 95 triệu won và 1 triệu won trợ cấp hàng tháng tới khi qua đời.

Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc chưa chốt kế hoạch trao thưởng do Thế vận hội chưa kết thúc. Nếu tính theo mức thưởng ở Olympic Rio 2016, Ansan có thể nhận được 500 triệu won.

Chưa tính các nhà tài trợ, tiền thưởng hiện tại của An San là khoảng 750 triệu won (khoảng 15 tỷ đồng) và 1 triệu won trợ cấp hàng tháng trong suốt phần đời còn lại.

An San là một người rất cá tính. Ảnh: AFP.

An San vẫn còn rất trẻ (sinh năm 2001). Nếu tận dụng sự nổi tiếng, cô nàng thậm chí có thể kiếm thêm thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo. Theo Sport Seoul, An San trở thành hiện tượng mạng chỉ sau gần 2 tuần thi đấu Olympic Tokyo 2020.

Tính đến ngày 6/8, có hơn 50 triệu lượt tìm kiếm liên quan tới Hàn Quốc ở một nền tảng mạng xã hội, trong đó có 10 triệu tìm kiếm về An San. Trang cá nhân của cung thủ này cũng có thêm 400.000 theo dõi mới tính từ thời điểm khai mạc Olympic.

Thành phố Gwangju (quê hương An San) có kế hoạch tổ chức buổi vinh danh nữ cung thủ với tư cách người hùng quốc gia, biểu tượng mới của thành phố. Gwangju là địa phương có truyền thống sản sinh những cung thủ giỏi cho Hàn Quốc, trong đó An San là người thứ 6 giành huy chương Thế vận hội. Thị trưởng thành phố cũng cân nhắc bổ nhiệm An San làm đại sứ cho Giải bắn cung Thế giới 2025 (theo Newsis).