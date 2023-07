Bí kíp "săn" học bổng đại học nước ngoài: Dễ hay khó?

Thành tích cao trong học tập là cánh cửa để học sinh săn học bổng du học. Ảnh: NTCC

Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 12.R1 RS Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đạt điểm IELTS 8.5, vừa nhận được học bổng của 5 trường đại học quốc tế trị giá hơn 3,5 tỷ đồng (trong đó có những trường đại học có tiếng) cho biết, cần có sự chuẩn bị từ năm học lớp 9, vì hầu hết học bổng Mỹ đều yêu cầu GPA 3 năm (9,10,11); điểm SAT, IELTS.

"Bạn phải tham gia các hoạt động ngoại khoá, các dự án cộng đồng, các chương trình tình nguyện… để nâng cao cơ hội nhận học bổng vì ngoài thành tích học tập, họ còn quan tâm đến khả năng lãnh đạo và hoạt động xã hội của bạn", Minh Khang chia sẻ. Em cho biết, trong suốt thời gian học tại VAS, em đã tham gia nhiều câu lạc bộ, đạt 3 giải Bạc tại vòng chung kết cuộc thi World Scholar's Cup 2022 Đại học Yale, Mỹ.

Ngoài các điểm số, hoạt động ngoại khóa, hồ sơ xin học bổng cần có một bài luận chân thật, thể hiện được sự sáng tạo, đam mê, mục tiêu học tập rõ ràng và lợi ích đóng góp cho cộng đồng, sẽ được ban giám khảo đánh giá cao. Cuối cùng là 2 thư giới thiệu, theo kinh nghiệm của Minh Khang, thư giới thiệu chất lượng nhất là của thầy cô dạy môn liên quan đến ngành mình dự định học và người biết rõ điểm mạnh của mình (hoạt động ngoại khoá).

Cũng xác định con đường du học, Nguyễn Vũ Huy Hoàng, lớp 12B1E BTH Trường VAS đã nhận học bổng 4.800 USD của trường Wichita State University cho biết, bí quyết giúp em đạt học bổng là cố gắng đạt những điểm thành phần trong lớp học; thể hiện quyết tâm và hiểu biết về ngành mà mình chọn ở trường đại học mình đăng ký; tích cực tham gia những hoạt động ngoại khoá nhằm học thêm nhiều kiến thức đa dạng (thể thao, văn nghệ, ); đăng ký thi những cuộc thi cấp quận, thành phố về môn học mà mình yêu thích…

Ngoài kết quả học tập, Huy Hoàng còn là thành viên của video Be the best you can be của VAS, Huy chương đồng Giải bóng đá cấp quận...

Minh Khang (ngoài cùng bên phải) tại vòng chung kết cuộc thi World Scholar's Cup 2022 Đại học Yale, Mỹ. Ảnh: VAS

Đàm Vân Duy, lớp 12B1E BTH, người vừa nhận học bổng của 3 trường đại học( Torrens University Australia, Deakin University và Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: "Để nói đến bí quyết đã giúp em đạt được học bổng, em nghĩ nó sẽ không quá "siêu nhân" như mọi người nghĩ mà theo em, điều kiện cần nhất là sự siêng năng nỗ lực của bản thân. Vì nó còn là chìa khóa giúp em đạt rất nhiều thành tích đáng có cũng như giúp em trên con đường chinh phục học bổng.

Việc tích lũy thành tích học tập tốt và các kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động xã hội cũng là một phần quan trọng giúp đỡ việc học của em rất nhiều. Chính vì thế, em đã may mắn đạt được GPA 9.4, một khả năng sử dụng Tiếng Anh lưu loát và chứng chỉ IELTS 7.5. Do đó, việc có thành tích, "background" học tập tốt sẽ vừa là điểm cộng, vừa là thế mạnh cho bản thân em".

"Đừng ngại tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, dự án nghiên cứu hoặc tìm kiếm cơ hội học tập bổ sung để tăng cường năng lực của mình. Chinh phục học bổng đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự cống hiến", Du Tư Đạt (lớp 10, VAS Ba Tháng Hai), chủ nhân học bổng Mỹ trị giá gần 1 tỷ đồng, chia sẻ.