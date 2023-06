"Đừng chờ đến lúc có người ghi nhận công sức"

Năm lớp 9 nhận được học bổng nên quyết định từ Hà Tĩnh ra Hà Nội theo học; năm 2021 nhận giải thành tích cao tại Việt Nam môn AS Level Travel and Tourism của Cambridge; năm 2022, nhận giải thành tích cao tại Việt Nam môn Tiếng Anh của Cambridge, nhận 10 học bổng danh giá tại các trường đại học top đầu Mỹ, trong đó học bổng hơn 4 tỷ đồng của ngành Tài chính và Kinh tế, trường Đại học Fordham tại thành phố New York - trường xếp hạng thứ 15 trong ngành Tài chính toàn nước Mỹ... Đó là những thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ sinh xinh xắn, giỏi giang Nguyễn Trâm Anh.

Trâm Anh đạt thành tích sinh viên ưu tú (Dean's list) của trường Đại học Fordham sau năm nhất đại học. Ảnh: NVCC

Gặp Trâm Anh trong lễ tốt nghiệp niên khoá 2022-2023 dành cho học sinh khối 12 tại TH School, chúng tôi ấn tượng với hình ảnh một cô gái tự tin đứng nói trước cả hội trường. Với tư cách là cựu học sinh, Trâm Anh gửi lời nhắn nhủ: "Chị muốn gửi đến các em khóa 2023 sắp tốt nghiệp là hãy cố gắng học, không được quên nhiệm vụ chính của học sinh, sinh viên là học. Và cần học cả cách công nhận thành tích và sự cố gắng của bản thân.

Đừng chờ đến lúc có người ghi nhận công sức thì mới nhận ra là mình đã làm được gì, các em nên tự ghi nhận chính mình. Đó là cách mà chị đã vượt qua được năm nhất đại học tại New York một cách khá thành công.

Khi mà bản thân mình tự biết mình có giá trị và tạo ra được giá trị thì tâm lý các em sẽ vững vàng hơn và bớt lo nghĩ việc các bạn bản địa hay những bạn giỏi tiếng Anh hơn mình thì học giỏi hơn mình. Chúc các em vào đại học vui vẻ! Lên đại học rồi các em sẽ thấm câu: Năm gặp được nhau một lần là tốt lắm rồi”.

Trâm Anh nhắn nhủ với các em học sinh tốt nghiệp lớp 12: "Hãy cố gắng học, không được quên nhiệm vụ chính của học sinh, sinh viên là học. Và cần học cả cách công nhận thành tích và sự cố gắng của bản thân". Ảnh: NVCC

Chia sẻ của Trâm Anh nhận được hưởng ứng của các bạn học sinh lớp 12. Ảnh: NVCC

Sinh viên ưu tú Trường Đại học Fordham, đam mê chứng khoán

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Trâm Anh thổ lộ: "Em xa nhà từ năm lớp 9 để ra Hà Nội ở trường nội trú. Em nhớ những ngày đầu xa bố mẹ, cứ phải chờ đến 8 giờ tối mới được sử dụng điện thoại để gọi về nhà. Vì là lần đầu tiên sống xa gia đình cho nên em có cảm thấy khá háo hức và vui giống như được đi chơi riêng với các bạn. May mắn là ngay từ khi vừa đến trường thì em đã chơi, học với các bạn cùng phòng. Để có thể hoà thuận với nhau, bọn em thường tự giác thay phiên giặt đồ và chủ động họp nhóm để giải quyết tranh cãi.

Chính vì sống nội trú trong vòng 4 năm từ sớm cho nên em cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi bước vào ký túc xá của trường đại học. Nhưng vì khác biệt về lối sống với các bạn nước khác, ví dụ như văn hoá tiệc tùng, nên em cũng gặp trở ngại khi giao lưu và kết bạn mới vào kỳ đầu. Em đã tìm tới các bạn thân cùng trường ở Việt Nam để chia sẻ và thấy mình nên mở lòng với những sự khác biệt, thay đổi để thích nghi.

Có một bạn cho em lời khuyên là "hoà nhập nhưng không hoà tan", thay đổi nhưng vẫn phải là chính mình và làm những gì bản thân thấy phù hợp. Em rất trân trọng những người bạn ấy vì không chỉ chơi vui mà là những người giúp em vượt qua các khó khăn tâm lý khi tới môi trường mới".

Trâm Anh tiết lộ thêm, em mới về Việt Nam nghỉ hè 3 tháng với thành tích lọt vào danh sách sinh viên ưu tú (Dean's list) của trường Đại học Fordham.

Trâm Anh (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: NVCC

"Về nước nghỉ hè lần này, em dành thời gian ở cùng gia đình, lên kế hoạch tụ họp, đi du lịch cùng các bạn cấp 2, cấp 3 trong thời gian nghỉ làm và ăn những món ăn yêu thích", Trâm Anh chia sẻ.



Được biết, trước đó Trâm Anh đã tự tìm hiểu các công ty ở Việt Nam và khi trở về tự đi xin thực tập tại một công ty chứng khoán ở Hà Nội. "Em muốn có thêm kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm thực tế trong ngành chứng khoán vì hiện tại em có ý định nghiêm túc theo đuổi ngành nghề này", Trâm Anh cho hay.