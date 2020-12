Bí kíp sinh tồn khi thang máy bất ngờ rơi tự do

Thời gian gần đây mọi người nghe rất nhiều thông tin về sự cố thang máy xảy ra. Mới đây nhất là sự việc hi hữu xảy ra khi thang máy tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ rơi tự do từ tầng 5 xuống đất vào cuối tháng 11/2020.

Những sự việc này gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho không ít người mỗi khi bước vào trong thang máy chung cư.

Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vì với cơ chế an toàn của thang máy ngày nay, xác suất để bạn bị ảnh hưởng khi thang máy rơi là khá thấp.

Trong bài viết này, Dân Việt xin tư vấn cách xử lý nếu chẳng may chiếc cabin thang máy bạn đang sử dụng chạy vượt tốc và người ta hay gọi là thang máy rơi tự do.

Trường hợp thang máy rơi tự ro (vượt tốc)

- Nhanh chóng nhấn tất cả các nút trên bảng điều khiển:

Việc làm này nhằm kích hoạt bộ cung cấp điện khẩn cấp, giúp thang máy không bị rơi thêm.

- Nắm chặt tay vịn trong thang máy:

Điều này giúp bạn giữ được vị trí của mình, không bị ngã hay va chạm khi thang máy chao đảo, mất cân bằng. Cùng với đó, bạn cố dựa chắc lưng và đầu vào tường thang máy, tạo thành đường thẳng để tránh ảnh hưởng đến cột sống.

Hãy bấm tất cả các nút trong cabin khi thang máy rơi tự do. Ảnh minh họa

- Hoặc nằm thẳng trên sàn tại vị trí, gần trung tâm thang máy:



Các nhà khoa học tại Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã chỉ ra cách tốt nhất để sống sót khi thang máy rơi tự do là bạn hãy nhanh chóng nằm ra giữa sàn để phân tán lực tác động lên toàn bộ cơ thể, tay có thể dùng để gối đầu và che mặt để tránh hạn chế các mảnh vụn và hạn chế va đập với thang máy.

Nằm xuống sàn là tư thế tốt nhất để bảo về bản thân khi thang máy rơi tự do.

- Đừng cố gắng nhảy lên khi thang máy chạm đất:

Không ít người truyền tai nhau về việc nhảy lên khi thang máy chạm đất. Đây thực sự là một quan niệm sai lầm, bởi theo lý thuyết, tốc độ rơi của thang máy khoảng 160km/h nhưng con người chỉ có thể nhảy 3 - 4km/h mà thôi. Do đó, nếu bạn nhảy lên, nguy cơ chấn thương sẽ cao hơn rất nhiều.

Trường hợp thang máy rơi tự do xong dừng đột ngột

- Giữ bình tĩnh:

Tâm lý thông thường của mỗi người khi thang máy bất ngờ ngừng đột ngột là hoảng loạn và tìm mọi cách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, bạn nên nhanh chóng bình tĩnh để xử lý tình huống.

Theo các chuyên gia, thang máy có hệ thống phanh khẩn cấp, nếu cabin rơi xuống với tốc độ cao thì sẽ bị phanh lại. Mỗi chiếc dây cáp đủ khỏe để có thể giữ được cabin, do đó, việc đứt một dây cáp hay việc thang máy rơi tự do do đứt dây cáp là khó có thể xảy ra.

- Bấm nút mở cửa:

Khi thang máy dừng đột ngột, bạn đừng bấm nhiều nút mà hãy thử ấn nút mở cửa. Nếu thang máy không phản ứng gì thì hãy ấn nút cứu hộ và làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển.

- Liên lạc với người bên ngoài:

Đập cửa, gọi to, gọi điện ra bên ngoài để gọi người đến giúp. Đừng vội vàng, hoảng sợ dùng tay cạy cửa thang máy bởi cách này không có tác dụng mà còn làm bạn bị đau và mất sức.

- Tuyệt đối không leo ra ngoài thang máy:

Nguy cơ bị kẹp giữa thang máy và sàn nhà là rất cao nên bạn tuyệt đối không được leo ra ngoài bằng cửa thoát hiểm trên nóc cabin (trên nóc cabin có nhiều thiết bị điện và bạn có thể bị điện giật). Kinh nghiệm cho thấy, trong trường hợp kẹt thang máy, ở trong cabin là an toàn nhất.

- Đảm bảo lượng oxi cần thiết:

Trong trường hợp thiếu oxi vì quá đông người, bạn có thể sử dụng chìa khóa hay vật cứng tạo giữ một khoảng nhất định ở cửa thang máy để cung cấp đủ oxi cho những người trong thang.

Khi khe thang máy chung cư được hé mở, không khí sạch sẽ tràn vào trong thang giúp mọi người dễ thở hơn, khi đó nguy cơ ngất xỉu hoặc đột quỵ do thiếu không khí sẽ giảm xuống.

Trên đây là các bí kíp đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro khi thang máy rơi tự do. Điều quan trọng nhất khi thang máy rơi tự do là cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng bấm tất cả các nút trên bảng điều khiển để kích hoạt bộ cung cấp điện khẩn cấp, giúp thang máy không bị rơi thêm.