Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP.HCM, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Ngô Trọng Ân (23 tuổi, quê Cần Thơ).



Băng tội phạm nguy hiểm ẩn nấp trong căn biệt thự ven sông Đồng Nai

Đây là đối tượng bị cơ quan công an truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khống chế. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 23h ngày 9/11/2023, sau khi ăn nhậu ở quận 7, nhóm đối tượng gồm Ân, Lê Thị Kim Ba (SN 2000), Bành Hùng Anh (SN 1989), Phạm Tấn Thọ (SN 1992), Hứa Quốc Khang (SN 1999) hùn tiền mua má túy đến căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 để "phê".

Đến sáng 10/11, cảnh sát ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã thi hành lệnh bắt tạm giam với Ba, Anh, Thọ, Ân, Khang. Tuy nhiên, Ân đã nhanh chân bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Ân cùng tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.

Qua quá trình điều tra, tháng 8/2024, các trinh sát đã xác định Ân đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Nơi Ân lẩn trốn là một căn biệt thự sát bờ sông Đồng Nai do các đối tượng thuê. Quá trình điều tra, công an xác định căn biệt thực này nằm ven sông, lối đi vào nhỏ hẹp nên khi người lạ đến rất dễ bị phát hiện nên Ân và đồng bọn đã chọn vị trí này làm nơi tá túc.

Đáng chú ý, tài liệu trinh sát ghi nhận Ân và đồng bọn đã mua sẵn rất nhiều áo phao để đề phòng khi bị cơ quan Công an phát hiện bọn chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát bằng đường sông.

Đặc biệt Ân rất tinh vi và xảo quyệt trong thời gian trốn truy nã, đối tượng thường đi Campuchia để đánh bạc và chơi đá gà, sau đó sẽ cùng những thành phần phức tạp kéo về đây để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 18h30 ngày 4/10, 2 tổ công tác của Công an quận 1 đã phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ập vào căn biệt thự trên bắt quả tang Ân cùng 15 người khác (11 nam, 4 nữ) đang "phê" ma túy.

Cảnh sát đã thu giữ 1 súng ngắn dùng bắn đạn cao su, 8 viên đạn đầu cao su và 1 súng dài dùng bắn đạn chì đã tháo rời từng bộ phận cùng dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Công an quận 1 đã di lý và áp dụng thủ tục tạm giữ hình sự đối với Ngô Trọng Ân để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 3 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 12 đối tượng.