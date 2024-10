Thai phụ hơn 5 tháng bị bỏng nặng do nổ bình gas

Một thai phụ ở trọ trong con hẻm đường Tô Ngọc Vân phường Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM bị bỏng nặng đi cấp cứu do nổ bình gas. Ảnh: Minh họa

Đến 12 giờ ngày 18/10, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ nổ bình gas trong phòng trọ khiến một thai phụ hơn 5 tháng bị bỏng nặng đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, vụ nổ được xác định xảy ra lúc 4 giờ cùng ngày. Khi người dân nghe tiếng nổ lớn, đến kiểm tra họ phát người phụ nữ mang thai bị bỏng nặng trong phòng trọ.

Người phụ nữ sau đó được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo điều tra, người phụ nữ tên C (33 tuổi), lúc đang bật gas để nấu mì thì phát nổ. Chị C bị bỏng khoảng 95%. Thời điểm xảy ra vụ nổ chồng chị C đi vắng.