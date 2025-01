"Bí mật" đằng sau các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Bố trí nhiều mũi thi công, thi công "3 ca, 4 kíp"

Xác định các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cùng các địa phương và nhà thầu đang khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, nhằm sớm đưa dự án về đích đúng cam kết.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua TP. Biên Hòa, Đồng Nai), máy móc thi công hoạt động khẩn trương suốt ngày đêm. Đội ngũ kỹ sư, công nhân miệt mài lu nền, thảm đường, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thi công ngày đêm để sớm đưa dự án về đích. (Ảnh: TA)

Trong khi các dự án phía Nam thi công dưới cái nắng oi ả, tại hầm Đèo Bụt (dự án thành phần cao tốc Vũng Áng - Bùng), thời tiết lạnh "cắt da, cắt thịt" vẫn không làm chùn bước những công nhân, kỹ sư Tập đoàn Sơn Hải. Họ động viên nhau vượt khó, quyết tâm hoàn thành hạng mục ống hầm nhánh phải đúng tiến độ vào ngày 30/4/2025.

Theo thiết kế, mặt đường hầm Đèo Bụt sẽ được thi công hai lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng, trước khi thảm lớp bê tông dày 28cm để hoàn thiện.

Kỹ sư Nguyễn Hoài Dương (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, khối lượng công việc tại vị trí ống hầm bên phải (dài 840m) không còn nhiều nhưng đơn vị vẫn bố trí nhiều mũi thi công, thi công "3 ca, 4 kíp". Để tiết giảm thời gian, đơn vị đưa các suất ăn để công nhân ăn ngay trên công trường.

Trong năm 2025, Bộ GTVT đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng để hoàn thành các dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, dự kiến sẽ có 3 tốp dự án thành phần sẽ lần lượt về đích theo 3 mốc thời gian gắn với các dịp lễ quan trọng của đất nước là 30/4; 2/9 và 31/12/2025.

Cụ thể, có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2025 gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 35,28 km do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư; Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư; Bùng - Vạn Ninh dài 49 km do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư.

Có 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến hoàn thành dịp 2/9/2025 gồm: Vũng Áng - Bùng dài 55 km do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư; Vạn Ninh - Cam Lộ do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư; Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70 km do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư; Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư; Chí Thạnh - Vân Phòng dài 48 km do Ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư.

Có 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025 gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư; Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư và Hậu Giang - Cà Mau dài 37,65 km do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cùng với đó là các dự án đường bộ cao tốc khác, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Bộ GTVT cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, TP. HCM - Long Thành, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan; cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1… ngay trong quý I và II/2025.

Đường đi tới đâu, kinh tế xã hội phát triển tới đó. (Ảnh: TA)

Tạo trục "xương sống" phát triển kinh tế xã hội

Thông tin về kế hoạch hoàn thành các dự án giao thông, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, là năm cần đưa vào khai thác gần 1.000km đường bộ cao tốc.

Cùng với đó, ngành GTVT cần chuẩn bị đầu tư một số dự án có quy mô rất lớn, tiến độ rất gấp (dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt kết nối Trung Quốc), trong điều kiện sẽ có nhiều thay đổi về bộ máy, cơ cấu, tổ chức.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT), bên cạnh các dự án có khả năng hoàn thành, thậm chí vượt tiến độ vẫn còn tới 8 dự án/281 km (Bộ GTVT 3 dự án/123 km; các địa phương 5 dự án/158 km) cần phải tập trung tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp mới có thể về đích đúng tiến độ.

Hiện tại, công suất bình quân theo đánh giá tác động môi trường của các mỏ đang khai thác là 76.131 m3/ngày, các mỏ đang làm thủ tục là 68.894 m3/ngày.

Nếu hoàn thành thủ tục toàn bộ các mỏ đã trình hồ sơ trong tháng 12/2024 thì công suất khai thác chỉ đạt 145.025 m3/ngày, trong khi công suất cần cung ứng để đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án là 239.046 m3/ngày, còn thiếu 94.021 m3/ngày.

Để đảm bảo công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án, việc huy động tối đa nguồn cát từ các mỏ trong khu vực (bao gồm cả cát biển) cũng như nguồn cát có sẵn trên thị trường là yêu cầu hết sức cấp bách.

Với mục tiêu hoàn thành 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 và các dự án giao thông khác sẽ làm cho hạ tầng giao thông thay đổi mạnh mẽ và đạt được kết quả kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho đất nước và sự lan tỏa kinh tế sang nhiều lĩnh vực.

Nhiều tuyến cao tốc Bắc – Nam vượt sông hồ, xuyên núi, xuyên rừng, đi qua những vùng đất hoang sơ đã được khánh thành đưa vào khai thác mở ra không gian phát triển đô thị mới, tạo trục "xương sống" phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm thay đổi nhiều vùng đất.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện giúp cho việc đi lại, giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa của người dân, doanh nghiệp đã được rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiệt hại về chi phí logistics... góp phần vào việc phát kinh tế xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của Đất nước.