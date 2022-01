Bị Messi "gạch tên" ở giải The Best 2021, Lewandowski nói gì?

"Lionel Messi đã có những phát ngôn thiện cảm. Về sự lựa chọn của anh ấy tại The Best, tôi không thể can thiệp. Tôi không làm gì sai để Messi phải giận tôi, ngoại trừ trong lĩnh vực thể thao. Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn. Đó là sự lựa chọn của Messi và tôi phải tôn trọng điều đó. Tôi không cần nói bất kỳ điều gì tiêu cực hoặc tỏ thái độ tức giận", Squawka dẫn lại phát biểu của Robert Lewandowski.

Lewandowski nhận giải The Best - Cầu thủ nam hay nhất 2021 từ tay huyền thoại Oliver Kahn.

Ở lá phiếu dành cho đội trưởng tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi gạch tên cả Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Anh dành vị trí số một, hai và ba lần lượt cho Neymar, Kylian Mbappe, Karim Benzema. Vào năm 2020, "El Pulga" cũng dành vị trí số một trong lá phiếu cho người bạn thân Neymar.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn có sự công tâm khi điền tên Lewandowski vào vị trí số một trong lá phiếu, xếp sau là N'Golo Kante và Jorginho.

Sau khi kết quả được công bố, Lewandowski giành chiến thắng với 48 điểm, hơn Messi 4 điểm.

Trước đó, trong gala trao giải Quả bóng vàng, Messi dành những lời tôn trọng cho Lewandowski. Tiền đạo người Argentina khẳng định Lewy không có đối thủ nếu lễ trao giải Quả bóng vàng 2020 được tổ chức. Chưa dừng ở đó, thủ quân tuyển Argentina còn đề xuất ý tưởng France Football tổ chức lại cuộc bầu chọn để trao cho Lewandowksi danh hiệu anh xứng đáng có được nhờ màn trình diễn thăng hoa trong năm 2020.

Những lời này cũng đã đến tai Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan cho biết anh hy vọng những gì Messi nói đều thật lòng.

Lewandowski trở thành cầu thủ tiếp theo, sau Cristiano Ronaldo giành giải FIFA The Best trong 2 năm liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi giải thưởng này ra đời, chủ nhân của The Best và chủ nhân Quả bóng vàng không phải là một người.

Ở mùa giải năm nay, Lewy vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern. Anh đã ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Nhiệm vụ của thủ quân tuyển Ba Lan sắp tới là giành vé dự World Cup thông qua loạt trận play-off.