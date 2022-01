Lewandowski giành giải The Best năm thứ 2 liên tiếp

Do tình hình dịch bệnh, gala trao giải The Best 2021 tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

Cầu thủ nam hay nhất năm - giải thưởng được chú ý nhất trong đêm gala - được trao cho Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan vượt qua 2 ứng viên nặng ký là Lionel Messi và Mohamed Salah để có lần thứ 2 liên tiếp nhận vinh dự này. Từ khi giải thưởng The Best ra đời vào năm 2016, Lewy và Cristiano Ronaldo có 2 lần giành giải thưởng cao quý nhất từ FIFA.

Lewy nhận giải thưởng trước sự chứng kiến của HLV Julian Nagelsmann và huyền thoại Oliver Kahn.

Ở mùa 2020/21, Lewandowski tham gia vào 59 bàn thắng (51 bàn, 9 kiến tạo). Anh cùng Bayern giành chức vô địch Bundesliga và Siêu cúp Đức. Chân sút người Ba Lan vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở mùa này. Anh đang là cầu thủ ghi bàn số một trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 24 bàn tại Bundesliga và 34 bàn trên mọi đấu trường.

Bên cạnh đó, FIFA cũng tiến hành trao giải cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho bóng đá trong năm qua. Ở hạng mục huấn luyện viên đội nam hay nhất, Thomas Tuchel được vinh danh. Trong 356 ngày làm việc ở Chelsea, ông đã giúp CLB này giành Champions League, Siêu cúp Châu Âu và đang hướng đến danh hiệu tiếp theo là chức vô địch League Cup.

Cá nhân khác của Chelsea cũng được nhận giải, đó là thủ môn Edouard Mendy. Anh là nhân tố chính giúp "The Blues" gặt hái thành công khi giữ sạch lưới 13 trong tổng 17 lần ra sân đầu tiên tại Champions League.

Giải thưởng Puskas, bàn thắng đẹp nhất năm được trao cho Erik Lamela với cú rabona điệu nghệ làm tung lưới Arsenal khi anh còn khoác áo Tottenham.

Bất ngờ không xảy ra ở giải The Best dành cho cầu thủ nữ. Chiến thắng thuộc về Alexia Putellas. Trước đó, đội trưởng của Barca Femini cũng đã được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới (IFFHS) vinh danh ở hạng mục cầu thủ nữ hay nhất và đang là đương kim Quả bóng vàng nữ do France Football trao tặng.

Bên cạnh đó, FIFA cũng công bố đội hình tiêu biểu năm do FIFPro lựa chọn. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo góp mặt lần thứ 14 liên tiếp. Ngoài ra, Ronaldo được vinh danh là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất ở cấp đội tuyển trong lịch sử.

Đội hình tiêu biểu năm của FIFA.