Bị phạt vì lập nhóm báo "chốt giao thông" để tài xế tránh thổi nồng độ cồn, bắn tốc độ

Ngày 2/9, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xử phạt nhiều trường hợp liên quan đến tình trạng hiện nhiều fanpage, hội, nhóm kín trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành khác.

Nhiều hội, nhóm thông báo cho nhau về vị trí làm việc của Cảnh sát Giao thông để né tránh.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng, quá trình điều tra, cơ quan này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan xác minh, xác định 5 trường hợp là các quản trị viên của các fanpage, nhóm kín có hoạt động báo "chốt" giao thông nêu trên gồm P.A.T (38 tuổi), H.D (41 tuổi), C.M.H (44 tuổi), N.N.H.V (45 tuổi, cùng trú tại TP. Đà Lạt và V.V.M (38 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với quản trị viên các fanpage, nhóm kín có hoạt động báo "chốt giao thông".

Làm việc với cơ quan chức năng, các trường hợp nêu trên đã thừa nhận là người tạo lập, tham gia quản trị các nhóm kín nêu trên. Mục đích tạo lập nhóm là để thu thập vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác Cảnh sát giao thông, thông báo cho thành viên trong nhóm biết, tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Tất cả các trường hợp này cũng đều thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp là P.A.T (38 tuổi, trú tại TP.Đà Lạt) và V.V.M (38 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng) tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng.

Trong số 5 trường hợp được mời làm việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xử lý bằng hình thức răn đe, cảnh cáo đối với 3 trường hợp là các phó nhóm H.D (41 tuổi), C.M.H (44 tuổi), N.N.H.V (45 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Lạt). Đồng thời, cơ quan Công an đã thực hiện vô hiệu hóa 05 nhóm kín có hoạt động báo "chốt" giao thông có số lượng hơn 10.000 thành viên.