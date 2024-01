Từ Hi Thái hậu xinh đẹp đến mức nào mà mê hoặc được chỉ huy quân Anh kém 31 tuổi?

Từ Hi thời trẻ có phải là mỹ nhân không? Đáp án là đúng. Vì nguyên nhân mà Từ Hi Thái Hậu lên được vị trí cao như thế là nhờ 3 thứ: dung mạo xinh đẹp, tài cán và vận may. Cái gọi là may mắn, chính là vì Từ Hi hạ sinh được hoàng đế Đồng Trị, thế nên mới được lên làm Thái Hậu. Còn chồng là vua Hàm Phong của Từ Hi lại vô cùng phong lưu. Vì thế, nếu như dung mạo của Từ Hi không khiến cho vua Hàm Phong thấy yêu thích thì cũng sẽ chẳng thể trở thành một sủng phi của Hàm Phong được.

Nhan sắc là một trong 3 thế mạnh để Từ Hi Thái Hậu có được địa vị hơn người.

Về đời sống riêng tư của Từ Hi Thái Hậu, đương nhiên chẳng ai trong thời Thanh khi ấy dám nhắc tới. Tuy nhiên, 3 năm sau khi Từ Hi qua đời, triều Thanh cũng tan thành tro bụi, đủ mọi truyền thuyết về đời sống riêng tư của Từ Hi bắt đầu lan truyền khắp nơi. Thậm chí, rất nhiều người ngoại quốc còn miêu tả những truyền thuyết liên quan tới đời sống riêng tư của Từ Hi Thái Hậu, cũng truyền về cả trong nước, trong đó có một câu chuyện khá điển hình là khi Từ Hi Thái Hậu hơn 60 tuổi có quan hệ mập mờ với một viên sĩ quan người Anh mới 29 tuổi.

Tên của người sĩ quan này là Edmund Backhouse. Khi ông quen Từ Hi Thái Hậu là vào khoảng năm 1898. Edmund tới Trung Quốc đương nhiên không phải là vì việc cá nhân, mà là vì được nước Anh cử sang làm hoạt động công vụ ở Trung Quốc. Như thế, Edmund sẽ không thể không giao thiệp với triều đình nhà Thanh. Nhiều năm sau, Edmund trở về nước Anh hồi tưởng lại cuộc sống ở Trung Quốc, nhắc tới lần gặp gỡ với Từ Hi Thái Hậu trong một lần làm công sự, cả hai đã có thiện cảm với nhau. Dưới sự sắp xếp của Từ Hi Thái Hậu, Edmund và Từ Hi đã duy trì quan hệ qua lại kéo dài 6 năm.

Theo như lời Edmund miêu tả, tuy lúc này Từ Hi Thái Hậu đã là một phụ nữ cao tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên trông bề ngoài chỉ giống như một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mà thôi. Hơn nữa, nhìn bề ngoài rất phù hợp với thẩm mỹ của Edmund, vì thế Edmund cũng đồng ý qua lại với Từ Hi Thái Hậu.

Đương nhiên, nội dung mà Edmund trần thuật có đúng là sự thật hay không thì hiện nay quả thực vẫn còn là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong thời của Từ Hi Thái Hậu, vì có sự du nhập của máy ảnh, Từ Hi cũng đã để lại được không ít bức ảnh. Những học giả đương đại thông qua kỹ thuật phục chế hình ảnh lúc Từ Hi Thái Hậu còn trẻ cũng cho rằng thời thiếu nữ, dựa theo thẩm mỹ đương thời mà nói thì bà cũng được coi là một mỹ nhân.