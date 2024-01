Lý Liên Anh có tuyệt chiêu gì khiến Từ Hi Thái hậu cưng như bảo bối?

Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ quyền lực nhất nhà Thanh, không ai dám xúc phạm bà. Nhưng thật khó để tưởng tượng khi có một thái giám có thể hoàn toàn khống chế Từ Hi, đó chính là Lý Liên Anh. Từ ghi chép lịch sử có thể thấy Lý Liên Anh bản chất là người khéo léo, hám lợi và có cách đối xử thông minh với người khác. Vì là người duy nhất được Từ Hi sủng ái nên ông thường xuyên nhận hối lộ, tống tiền quan lại, thậm chí còn chuốc say Lão Phật Gia để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân.

Lý Liên Anh (12/11/1848-4/3/1911), tên thật là Lý Tiến Hỉ, tịnh thân vào năm Hàm Phong thứ 5 và vào cung làm thái giám một năm sau đó.

Dù ngoại hình xấu xí nhưng với EQ đỉnh cao, Lý Liên Anh đã trở thành tâm phúc của Từ Hi Thái hậu suốt hơn 50 năm. Ảnh: Internet

Vào năm Đồng Trị thứ 6, ông được phong làm Đại Tổng quản và trở thành tâm phúc của Từ Hi. Trong thời gian ở trong cung, Lý Liên Anh đã lấy lòng được Từ Hi. Vì ông mà Từ Hi còn phá lệ tổ tiên, phong cho ông là thái giám nhị phẩm, chỉ huy tất cả các thái giám trong cung. Trước đó, thái giám bị giới hạn ở mức tứ phẩm. Lý Liên Anh đã đồng hành cùng Từ Hi Thái hậu gần 53 năm và là hoạn quan quyền lực nhất cuối thời nhà Thanh, qua đời ở tuổi 63.

Bởi Lý Liên Anh đã bên Từ Hi nhiều năm nên ông biết chính xác bà nghĩ gì, thích gì. Chỉ cần Từ Hi cau mày, ông cũng có thể đoán được bà muốn gì. Vì điều này, Từ Hi đặc biệt yêu thích thái giám họ Lý. Ông ta được ví như "con giun trong bụng" Từ Hi, chỉ cần giao việc mà không cần giải thích, ông vẫn làm rất tốt. Do đó, Lý Liên Anh được Từ Hi sủng ái là điều dễ hiểu.

Lý Liên Anh là người duy nhất dám chuốc rượu Từ Hi để đạt được mục đích của mình. Ảnh: Internet

Từ Hi thích uống rượu vào đêm khuya, chỉ cần uống hết 3 chén là sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Lý Liên Anh mà không cần suy nghĩ. Bắt thóp được điều này, Lý Liên Anh đã thu được rất nhiều lợi ích. Có lần, Từ Hi chuẩn bị Tương Sơn, một vị quan ở đó muốn có tấm bảng khắc chữ Từ Hi nên đã tìm đến Lý Liên Anh nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền hối lộ, Lý Liên Anh đã chuốc say thái hậu, từ đó giải quyết việc này một cách dễ dàng.

Nhìn lại lịch sử nhà Thanh, Lý Liên Anh có lẽ là người duy nhất có thể lợi dụng Từ Hi Thái hậu. Hay nói cách khác, ông ta là người duy nhất dám chuốc say Từ Hi để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Điều đáng tiếc là Lý Liên Anh đã không sử dụng khả năng này một cách đúng đắn. Ông ta đã góp phần khiến nhà Thanh ngày càng thối nát và đẩy nhanh quá trình sụp đổ của triều đại này.