Tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu làm chuyện động trời nào?

Trên đường tháo chạy tới Tây An, đoàn người của Từ Hi Thái hậu mang theo nhiều đồ đạc thực hiện chuyến đi kéo dài nhiều tháng. Do đó, những lương thực, nhu yếu phẩm mang theo dùng cạn kiệt do đoàn người khá lớn và di chuyển trong thời gian dài.