Bí quyết chống say xe khi đi lại dịp Tết

Say xe gây mệt mỏi, buồn nôn, thậm chí gây ám ảnh với nhiều người mỗi lần di chuyển. Ảnh: Unsplash

Theo Batonrougeclinic, dưới đây là 9 mẹo chống say xe khi đi lại dịp Tết

1.Ngủ đủ giấc.Thiếu ngủ dẫn tới mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu … khiến cho các triệu chứng say tàu xe trở nên nghiêm trọng hơn, còn khi ngủ đủ giấc bạn sẽ thấy khoẻ hơn, hạn chế việc say xe khi di chuyển.

2.Không ăn thức ăn cay, nhiều dầu mỡ hoặc nhiều chất béo. Cũng không nên ăn uống quá nhiều hay để bụng đói trước khi lên xe.

3. Mang đồ ăn nhẹ lên xe. Ăn một bữa ăn nhẹ vài giờ một lần để giữ cho dạ dày không cảm thấy trống rỗng, nhưng tránh những thực phẩm có mùi hoặc vị mạnh. Hãy ăn đồ ăn nhẹ nhạt như bánh quy giòn khô.

4. Dùng gừng. Gừng giúp giảm cảm giác buồn nôn. Chúng ta có thể uống trà gừng trước khi lên xe, hoặc nhâm nhi kẹo gừng, mứt gừng … trong khi di chuyển. Nhai kẹo cao su hoặc sử dụng nước súc miệng cũng có thể hữu ích trong việc đối phó với chứng say tàu xe

5.Ngồi ở ghế trước. Nhìn ra cửa sổ phía trước và giữ ánh nhìn cố định về phía chân trời để giúp điều chỉnh trạng thái cân bằng. Trẻ em ngồi ở ghế sau cũng nên được khuyến khích nhìn ra ngoài cửa sổ.

6.Đừng đọc hoặc xem phim. Mắt bạn sẽ chỉ tập trung vào những gì ở ngay trước mặt nhưng cơ thể bạn sẽ cảm nhận được chuyển động của xe. Sự khác biệt giữa những gì bạn nhìn thấy và chuyển động bạn cảm nhận được có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn - mẹo chống say xe khi đi lại dịp Tết

7.Hít thở không khí trong lành. Bật điều hòa hoặc mở cửa sổ. Dừng xe và đi bộ xung quanh vài phút nếu cần.

8. Nói chuyện, hát những bài hát yêu thích hoặc nghe nhạc để giúp bạn quên đi cảm giác say xe của mình.

9.Sử dụng thuốc. Uống thuốc chống say xe chính là cách chống say xe mà nhiều người áp dụng. Hiện nay có nhiều loại thuốc chống say khác nhau, thường uống trước chuyến đi khoảng 30 – 60 phút.