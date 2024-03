Bí thư Bình Định: "Làm rõ trách nhiệm những chỉ tiêu không đạt mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua"

"So với số liệu đã báo cáo tại kỳ họp trước, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 sau rà soát thấp hơn 1.066 tỷ đồng"

Sáng 15/3, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 15 (đây là kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 trong nhiệm kỳ) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/1/2024.

Ngoài ra, có nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng, cần được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những chỉ tiêu không đạt mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2024.

Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu: "Làm rõ trách nhiệm những chỉ tiêu không đạt mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua". Ảnh: Dũ Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, qua rà soát, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều giữ nguyên như số liệu UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Tuy nhiên, có 3 số liệu có sự thay đổi so với số liệu đã báo cáo, đó là: Chỉ tiêu "tổng thu ngân sách trên địa bàn", "giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới" và "tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công".

Về chỉ tiêu "tổng thu ngân sách trên địa bàn", ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm ước đạt 13.828 tỷ đồng, vượt 1,3% dự toán năm và bằng 88% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 7.500 tỷ đồng, vượt 8,2% dự toán năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 5.600 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán năm, bằng 84,9% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu là 430 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm, bằng 51,3% so với cùng kỳ.

Qua rà soát, đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 12.762 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 81,2% so với cùng kỳ.

Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 7.001,2 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, bằng 98,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 4.954,1 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán, bằng 75,1% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu là 508,5 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán năm, bằng 60,7% so với cùng kỳ.

"Như vậy, so với số liệu đã báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 (ước cả năm 2023), tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 sau rà soát thấp hơn 1.066 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) thấp hơn 448,8 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất thấp hơn 645,9 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu cao hơn 78,5 tỷ đồng", ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.

HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 15 (đây là kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 trong nhiệm kỳ). Ảnh: Dũ Tuấn

Theo lý giải của ông Nguyễn Tuấn Thanh thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 thực hiện không đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, có việc thu tiền sử dụng đất năm 2023 không đạt kế hoạch, do thị trường bất động sản trong năm gặp nhiều khó khăn từ việc siết chặt tín dụng đối với bất động sản nên các nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn và có sức ảnh hưởng đến thị trường cũng gặp nhiều khó khăn.

"Cách tiếp cận giảm nghèo chưa khoa học, chưa sát thực tiễn"

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, về chỉ tiêu "giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới", báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 2,53% (kế hoạch năm 2023 là giảm 1,8%).

Qua kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm 1,37%, không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 chưa đạt kế hoạch chủ yếu là do, một số hộ nghèo không có điều kiện và khả năng để tự thoát nghèo (không có đất sản xuất, không có vốn sản xuất kinh doanh, không có công cụ, phương tiện sản xuất, ốm đau bệnh tật…).

Một bộ phận người dân chưa yên tâm khi thoát nghèo, còn tư tưởng muốn tiếp tục được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Cách tiếp cận giảm nghèo chưa khoa học, chưa sát thực tiễn, công tác giảm nghèo thiếu cụ thể và chưa có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các địa phương.

Để hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2024, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 2% theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tổng rà soát lại số liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, phân tích, phân loại theo các tiêu chí thiếu hụt theo quy định. Chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng…

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Dũ Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, về giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 25/11/2023 là 7.192,1 tỷ đồng, đạt 74,65% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Qua rà soát số liệu đến ngày 31/1/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 8.096,1/9.656,5 tỷ đồng, đạt 83,84% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Nguyên nhân chính giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt là do việc hụt thu tiền sử dụng đất (hụt thu 1.443,44 tỷ đồng) là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân của nguồn vốn này chỉ đạt 73,66% kế hoạch được giao. Trong khi nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng gần 60% trong tổng cơ cấu vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh quản lý.

Một số địa phương triển khai thực hiện giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023 còn chậm, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ giải ngân các Chương trình MTQG nói riêng (đạt 90,7%) và giải ngân vốn đầu tư công.