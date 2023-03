Bí thư Hà Nội: "Không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè"

Không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè

Như Dân Việt đã đưa tin, hôm nay (31/3) Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2023. Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu, song song với tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp theo kế hoạch, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo, lập quy hoạch thiết kế đô thị quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố để giải quyết căn cơ, bài bản.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, 3 nội dung đưa ra giao ban lần này về tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác quản lý, đầu tư chợ trên địa bàn thành phố; công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn thành phố có ý nghĩa rất quan trọng, là những vấn đề còn nhiều bất cập, khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận, cần phải có giải pháp căn cơ chứ không thể quanh năm đi dẹp vỉa hè, lòng đường. Ảnh: TP.HN

Giải quyết tốt được những vấn đề này cũng chính là nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến, Văn minh, Hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ đạo về vấn đề quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, kết quả thời gian vừa qua là tích cực, song vẫn chưa căn cơ.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chỉ đạo 197 và Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp theo kế hoạch, chú trọng các biện pháp duy trì kết quả, bảo đảm lâu dài về trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Song song với quá trình đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện, có tính căn cơ, bài bàn và lâu dài đối với lĩnh vực này.

"Lòng đường, vỉa hè thực tế là gắn với sinh kế của người dân, phần nào đó là kinh tế đô thị. Cho nên, nguyên nhân sâu xa và lớn nhất của những khó khăn, bất cập hiện nay là thiếu quy hoạch. Từ thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch; từ thiếu công khai, minh bạch nên dân cứ tràn ra, tràn vào sau mỗi lần ra quân. Nên tôi đề nghị phải suy nghĩ các giải pháp căn cơ, bài bản, không làm theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa". Thành phố Văn hiến, Văn minh, Hiện đại không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè, lòng đường" - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận.

Nghiên cứu áp dụng mô hình của nước ngoài cho kinh doanh vỉa hè

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, giải pháp đầu tiên phải quan tâm thực hiện ngay là lập quy hoạch thiết kế đô thị quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường, có tính tới các yếu tố thực tiễn trước mắt và lâu dài, phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn cụ thể như khu phố cổ, phố cũ và mới; nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển như cho phép kinh doanh vỉa hè (có thể tính cả giải pháp cho thuê thu phí theo giờ...), bố trí chỗ đỗ xe ở lòng đường ở những nơi phù hợp...

Trên cơ sở đó, công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến người dân. Sau khi có quy hoạch, có sự đồng thuận của người dân thì tiến hành "số hóa" để tổ chức thực hiện; trước mắt có thể thí điểm làm trước một số khu vực ngay trong năm nay.

Việc nghiên cứu các mô hình của nước ngoài cho phép kinh doanh vỉa hè cũng là một trong các ý được người đứng đầu Thành ủy Hà Nội kết luận. Ảnh: KTĐT

Ông Đinh Tiến Dũng cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thu hút đầu tư mạnh vào lĩnh vực giao thông tĩnh; chỉ đạo rà soát, bố trí lại hướng tuyến giao thông hiệu quả hơn nữa để giảm thiểu xung đột và ùn tắc khu vực giao thông...

Theo người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành chỉ thị về vấn đề này nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc.

Đối với công tác quản lý, đầu tư hệ thống chợ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng tiến độ nhìn chung còn chậm, do vậy, cần tăng cường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 12/10/2021 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, nhất là quản lý an toàn cháy nổ, trật tự an ninh, an toàn, văn minh đô thị.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải quan tâm đầu tư, quản lý, phát huy hiệu quả các chợ đầu mối nông sản; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư chợ, cảng cạn; tăng cường quản lý hệ thống chợ trên toàn địa bàn thành phố bảo đảm phục vụ kinh tế, dân sinh; sớm hoàn thiện giá tính dịch vụ thuê địa điểm bán hàng để thu hút đầu tư; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong chợ...

Về hệ thống công viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa phát triển công viên, đồng thời, phân cấp mạnh cho địa phương quản lý, khai thác. "Thành phố đang quản lý 5 công viên, cần thiết phải giảm tiếp, có thể tính phương án đấu thầu quản lý, khai thác. Các quận, huyện cũng cần tính toán theo hướng này" - Bí thư Thành ủy nêu.

Đồng chí cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; có giải pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các dự án chậm triển khai...