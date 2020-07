Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ gửi thư khen công an bắt nhóm cướp ngân hàng BIDV

Chiều 29/7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen ngợi Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm nổ súng cướp Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh sau 40 giờ vụ việc xảy ra.



Mở đầu thư khen, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ dẫn lại vụ việc ngày 27/7, trên địa bàn TP.Hà Nội đã xảy ra vụ cướp tài sản có sử dụng vũ khí nóng, tính chất manh động và nghiêm trọng tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh (27, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh trích xuất từ camera ngân hàng BIDV. (Ảnh do cơ quan CA cung cấp)

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Nội, Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Chỉ sau khoảng 40 giờ tập trung đấu tranh phá án, đến sáng 29/7, lực lượng công an đã điều tra, phá án làm rõ và bắt giữ được hai nghi phạm gây án.

"Đây là chiến công xuất sắc của công an TP, Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trân tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân" - Bí thư Hà Nội cho hay.

Bên cạnh đó, trong thư khen, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm TP diễn ra nhiều sự kiện như: Đảng bộ TP đang tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, nhất là kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Nhất là khi Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Hà Nội nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Nội, Phòng cảnh sát hình sự và CA quận Đống Đa.

"Tôi tin tưởng thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô" - Thư của Bí thư Hà Nội nêu.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 10h ngày 27/7, có hai đối tượng nam giới đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng đi bộ vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) để thực hiện vụ cướp.

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, BKS: 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long..

Được biết, khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng colt xoay, bắn đạn thể thao và số tiền cướp được là 942 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CAQ Đống Đa và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy xét, làm rõ hung thủ.

Trong quá trình truy vết nhóm cướp, lực lượng phá án đã lần ra được các đối tượng gây án là Ngọc và Mạnh và tiến hành bắt giữ.

Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng nay 29/7. Mạnh bị bắt vào đêm 28/7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ.