Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Phát triển kinh tế-xã hội vừa qua như cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia..."

Sáng 30/9, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2020 bàn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.



Quyết tâm về đích thành công

Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và 9 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh tác động nhiều tới mọi mặt của xã hội.

Hiện nay, các quận, huyện, thị xã đang kiện toàn nhân sự, triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội, trong khi TP tập trung chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (ảnh: HNM).

Nhưng không phải vì tập trung thực hiện những nhiệm vụ trên mà TP xao nhãng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách... "Đây là nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quyết định bảo đảm đời sống xã hội, đời sống nhân dân", ông Huệ nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, vấn đề đang cấp bách hiện nay là kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ùn tắc giao thông… Do đó, hội nghị lần này sẽ tập trung phân tích tình hình kinh tế - xã hội TP 9 tháng qua, từ đó tìm ra điểm mạnh để phát huy, điểm yếu kém để khắc phục và điểm nghẽn để tập trung giải quyết.

"Phát triển kinh tế - xã hội vừa qua như cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, thành phố đã vượt chướng ngại vật, đã tăng tốc, quý IV là lúc phải về đích thành công, quyết tâm đạt được mục tiêu đã hứa với Trung ương và Chính phủ là tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần mức tăng GDP cả nước và đạt mức thu ngân sách cao nhất", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV từ 5,0% trở lên

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho hay, 9 tháng qua, đặc biệt là quý III-2020, mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước được phục hồi.

Quang cảnh hội nghị. (ảnh: HNM).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 3,05% - gấp 1,16 lần mức tăng GDP của cả nước (2,62%); tuy thấp hơn quý I (tăng 4,43%) nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%), thể hiện xu hướng tăng trở lại. Lũy kế 9 tháng năm 2020, GRDP Hà Nội tăng 3,27%, gấp 1,54 lần mức tăng của cả nước (2,12%).

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III có 5 điểm nổi bật. Đó là: Sản xuất nông nghiệp tăng khá cao và dự báo quý IV tiếp tục tăng ổn định; sản xuất công nghiệp khôi phục hoạt động bình thường trở lại và dần lấy lại đà tăng trưởng; ngành Xây dựng tiếp tục tăng cao nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình…

Đối với huy động vốn đầu tư xã hội, TP tiếp tục chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục về đầu tư; thành lập 5 Tổ công tác liên ngành đôn đốc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình và hoàn thành thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý III ước đạt 113,15 nghìn tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ) và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 265,32 nghìn tỷ đồng (tăng 7,3% so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện quý III là 50.027 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán; lũy kế 9 tháng qua, TP đã thu được 176.937 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, bằng 92,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách 9 tháng qua đạt thấp so với tiến độ và giảm so cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trong kỳ có 13.829 tỷ đồng số thuế và tiền thuê đất đến hạn nộp được gia hạn theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-CP. Nếu tính cả số thu được gia hạn này, tổng thu ngân sách ước thực hiện 9 tháng là 190.766 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV năm 2020, TP.Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng từ 5% trở lên. Mức tăng này sẽ bảo đảm cao gấp 1,3 lần tăng trưởng GDP cả nước năm 2020.