Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tham gia bước chạy nhân ái, hưởng ứng hoạt động 30 năm thành lập quận Kiến An

Theo thông tin từ đại diện Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Kiến An, TP Hải Phòng, Giải chạy Kien An Charity Fun Run mùa 1 năm 2023 thu hút 2.000 người tham gia. Mùa giải năm nay, các vận động viên vẫn tiếp tục được trải nghiệm, chinh phục đỉnh đồi Thiên Văn thuộc địa bàn quận. Đặc biệt tại giải chạy Kien An Charity Fun Run 2-2024, dự kiến ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng có mặt và tham gia chạy cự li 10 km.

Dự kiến chương trình giải chạy diễn ra như sau, 05h15 - 05h30 tập trung, giới thiệu đại biểu; 5h30 - 5h45 khởi động; 05h45 vận động viên chạy cự li 10 km sẽ xuất phát và đóng COT chạy vào lúc 7h45; vận động viên cự li 3 km xuất phát lúc 06h và đóng đường chạy vào lúc 7h30p; 8h-8h30 tri ân NTT - Trao giải.

Về hoạt động giao lưu các CLB Dân vũ do Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Kiến An, TP Hải Phòng kết hợp với các CLB Dân vũ trên địa bàn quận tổ chức ngày 11/8 vừa qua cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày thành lập quận Kiến An (29/8/1994 - 29/8/2024).

Hoạt động thu hút 20 CLB với sự có mặt của gần 600 Hội viên Hội nông dân; Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, … đến từ 20 CLB trên địa bàn quận Kiến An và huyện An Lão. Trong chương trình giao lưu có 22 tiết mục Dân vũ đặc sắc.

Bà Phạm Thị Dung hiện 60 tuổi, đội trưởng của CLB dân vũ Hội Nông dân phường Quán Trữ, quận Kiến An cho biết, thành viên của CLB hiện có 30 người và tập cùng nhau hơn 5 năm nay. Xuất phát điểm chỉ có khoảng 10 người. Khi nhận thấy được lợi ích tích cực và tuyệt vời cả tâm trí lẫn thể chất thì lượng người tham gia đông hơn và đều đặn hơn.

video chay bo

Ông Hoàng Văn Hưng, 61 tuổi, thành viên CLB Hội nông dân phường Quán Trữ, quận Kiến An chia sẻ ông là thành viên nam duy nhất của CLB. Cả gia đình ông yêu âm nhạc và đam mê thể thao nên ông lựa chọn tham gia vào CLB dân vũ tại địa bàn. Việc tham gia tập luyện, giao lưu thường xuyên, đều đặn giups bản thân ông cùng các thành viên có tinh thần thư thái, vui vẻ, có sức khoẻ dẻo dai, có lối sống tích cực hơn, yêu đời, yêu người, bao dung, chia sẻ hơn rất nhiều.

Cũng có mặt tại buổi giao lưu CLB Dân vũ nêu trên, cụ Vũ Thị Nghiêm, 82 tuổi chia sẻ CLB cụ tham gia có 50 người. Ngày nào cụ cũng dậy từ 4h sáng để chuẩn bị và gặp gỡ mọi người để tập luyện cùng nhau. Trước đó cụ đạp xe và 7 năm nay cụ chuyển sang tập Dân vũ. Cụ cho biết sức khoẻ của của cụ cải thiện rõ nét, trao đổi cùng phóng viên cụ chia sẻ rất nhanh nhẹn, linh hoạt và khoẻ mạnh.

Theo bà Phạm Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An cho biết, trong những năm gần đây, bộ môn Dân vũ ngày càng phát triển. Ở khu phố nào, ở tổ dân phố nào cũng có CLB Dân vũ hoạt động. Các hội viên đến với CLB Dân vũ không những nâng cao về thể chất mà còn cả về mặt tinh thần, có lối sống lành mạnh, tin yêu vào cuộc sống, hạnh phúc hơn mỗi ngày, xa rời các hội kín không lành mạnh, đi ngược lại với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Dân vũ là vũ điệu của cả tập thể, của cả cộng đồng. Qua các vũ điệu này giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng và quan trọng là kết nối mọi người gần gũi lại với nhau.

Chương trình giao lưu các CLB Dân vũ; Bước chạy Nhân ái gây quỹ vì người nghèo là một trong những chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 lịch sử của đất nước và của UBND quận Kiến An.

Đây cũng là dịp để các hội viên, các vận động viên thể hiện tài năng, vẻ đẹp, sở trường; tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.