Bị vây bắt, kẻ nhiễm HIV cầm đầu đường dây ma túy chống trả quyết liệt

Trước đó, từ tháng 4/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978, quê ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên; trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh) là đối tượng đang được hoãn thi hành án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Tháng 8/2021, sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án, Phương trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Phương. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng tiếp tục điều hành đường dây ma túy hoạt động từ xa.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Để điều hành đường dây ma túy này, Phương đã kết nối với đối tượng Hồ Quang Đồng (SN 1978), là đồng hương quê Hưng Nguyên, vừa thi hành án tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy mới trở về địa phương năm 2020, hiện sinh sống tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) để tìm mua ma túy với số lượng lớn.

Đồng tiếp tục liên hệ với Nguyễn Đình Nguyên (SN 1990, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) để mua ma túy. Ngày 15/12, Nguyên lên xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) để nhận ma túy từ một đối tượng ở khu vực biên giới. Các trinh sát đã tiến hành xác minh, theo dõi mọi biến động của đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Đến trưa 17/12, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Nguyên khi đang nhận hàng được gửi bằng xe khách từ xã Tri Lễ xuống xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 kg ketamine được ngụy trang trong bao tải chứa toàn khoai sọ.

Tiến hành đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Quang Đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, lực lượng công an thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động.

Ban chuyên án tiếp tục tiến hành bắt đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Phương khi hắn đang lẩn trốn tại nhà đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 197), trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên; Huy là trợ thủ đắc lực của Phương để tiêu thụ ma túy.

Quá trình bắt giữ, dù bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, đối tượng Phương vẫn chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã khống chế thành công đối tượng.

Kiểm tra xe ô tô của Phương, lực lượng thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp (31gram) và nhiều công cụ sử dụng ma túy tổng hợp khác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, cảnh sát tiếp tục thu giữ 2 kg ketamine, một bánh heroin.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng; tổng tang vật thu giữ là hơn 4 kg ketamine, một bánh heroin và nhiều tang vật liên quan khác. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ chuyên án.