Bị xe công an chặn đầu, "khoá đuôi", xe bán tải vẫn rồ ga bỏ chạy rồi va chạm liên hoàn ở Hà Nội

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 15/3, Công an phường Trương Định đã kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 29C – 85642 để xử lý lỗi dừng đỗ, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.

Theo clip do camera gần hiện trường ghi lại, mặc dù chiếc xe bán tải nêu trên đã bị 2 xe chuyên dụng của lực lượng Công an chặn đầu, "khoá đuôi", tuy nhiên tài xế vẫn cố tình lùi xe bỏ chạy rồi gây va chạm với xe của lực lượng Công an.

Chiếc xe bán tải không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát mặc dù bị 2 xe chuyên dụng (khoanh tròn đỏ) chặn đầu, khóa đuôi rồi rồ ga bỏ chạy. Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại, trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe bán tải nêu trên tiếp tục xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác trên đường. Chiếc xe chỉ dừng lại ở đường vành đai 3 khi bị người dân truy đuổi.

Công an quận Hai Bà Trưng hiện đã đưa lái xe về trụ sở để làm rõ những thông tin liên quan. Theo ghi nhận, chiếc xe bán tải hư hỏng ở phần vỏ.

Lực lượng chức năng hiện đã tiến hành đo hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma túy với tài xế lái chiếc xe bán tải.