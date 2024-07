Bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, số phận các dự án của Đầu tư LDG ra sao?

Hồi giữa tháng 4/2024, liên quan đến sai phạm để xảy ra tại dự án xây lụi hơn 500 căn nhà dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Vy Liêm, 45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đầu tư LDG.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, bị can Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Đầu tư LDG. Hành vi của Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cũng liên quan đến sai phạm của Đầu tư LDG, trước đó, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng về "Tội lừa dối khách hàng". Tại thời điểm đó, ông Hưng là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Đầu tư.