BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 2023 hơn 22%

Đại hội tổ chức ngày 5/4/2023, với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 101.420.849 cổ phần, chiếm 86,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Hoài An Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC

Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16,8% so với năm trước, cao nhất trong 03 năm qua. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngành cũng chịu tác động không nhỏ của một số yếu tố như: Số tiền chi trả bồi thường bảo hiểm tăng mạnh trong thời kỳ phục hồi hậu Covid-19; khó khăn của thị trường tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm…

Trước bối cảnh trên, bằng những giải pháp kinh doanh phù hợp, chủ động, sáng tạo, BIC tiếp tục có một năm hoạt động thành công, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2022 đạt 3.775 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8% so với năm 2021, hoàn thành 110,7% kế hoạch năm; Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.597 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5% so với với năm 2021, cao gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thị trường, giúp BIC giữ vững vị trí thứ 7 thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 đạt 394 tỷ đồng, hoàn thành 102,3% kế hoạch năm (trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt 370 tỷ đồng); Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 13%, tăng 01% so với kế hoạch xây dựng đầu năm 2022.

Đại hội cổ đông BIC biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, năm 2022, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều phương diện như: Được A.M. Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++; Được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như: Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu tại Việt Nam, Top 15 doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đặc biệt, năm 2022, Tổng Giám đốc BIC vinh dự được VCCI trao tặng danh hiệu cao quý quốc gia "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu".

Năm 2023, song song với việc theo đuổi mục tiêu hiệu quả hoạt động, BIC tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm. Cụ thể, BIC đặt mục tiêu: Doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 đạt 4.585 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với năm 2022; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng trưởng 21,9%. Để đạt được mục tiêu đề ra, BIC sẽ tập trung vào các giải pháp, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập thêm một số công ty thành viên mới tại các địa bàn trọng điểm; Nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chuyển đổi số; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, con người và các sản phẩm phù hợp với xu hướng công nghệ, số hóa.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC

Đáp ứng các yêu cầu của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới, ĐHĐCĐ đã bầu bà Lê Chi Lan - thành viên Ban Kiểm toán nội bộ BIC, là thành viên mới của Ban Kiểm soát thay thế cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ; đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị, minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.