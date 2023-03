BIDV – Đối tác đồng hành tin cậy của DNNVV

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hiệp hội DNNVV Việt Nam (VINASME) diễn ra ngày 23/3/2023, BIDV đã thông tin đến các đại biểu về chính sách, giải pháp của ngân hàng hỗ trợ DNNVV trong thời gian qua. BIDV hiện là đối tác đồng hành, tin cậy của VINASME và các đơn vị hỗ trợ DNNVV như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia… Đây là các đơn vị luôn song hành cùng cộng đồng DNNVV trong quá trình phát triển.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của VINASME. Ảnh VGP

Nắm bắt xu thế chuyển đổi số chính là chìa khóa thành công của các DNNVV, BIDV xác định phương châm hoạt động "lấy khách hàng là trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá"; triển khai đồng bộ các nội dung theo định hướng của Chính phủ tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cung cấp các giải pháp toàn diện, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

BIDV đã phát triển hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, tích hợp các tính năng ưu việt, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu nhất như: Ngân hàng số Omni BIDV iBank trên nền tảng website và mobile app; Chương trình đăng ký vay trực tuyến dành cho KHDN... Bên cạnh đó, BIDV còn miễn nhiều loại phí cho doanh nghiệp như: phí quản lý tài khoản, lựa chọn tài khoản số đẹp, chuyển tiền, thanh toán lương, chuyển tiền quốc tế, tài trợ thương mại; hỗ trợ tỷ giá khi giao dịch trên BIDV iBank…

Cán bộ BIDV sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của VINASME

Từ cuối năm 2022, BIDV đã phát triển Nền tảng số SMEasy theo mô hình One-stop Shop "Một điểm đến – Đa dịch vụ", cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính toàn diện cho DNNVV. Bên cạnh đó, chương trình SME Digitrans (chuyển đổi số cùng DNNVV) của BIDV góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị điều hành và quản trị tài chính, kế toán cho DNNVV. Chương trình được Ngân hàng Phát triển châu Á đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật; trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển tài chính toàn diện cho các đơn vị như: DNNVV do phụ nữ làm chủ (WMSE); doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp khu vực nông thôn, miền núi; hộ kinh doanh gia đình chuyển lên DNNVV…

Từ đầu năm 2023, BIDV đã ban hành các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp với tổng quy mô khoảng 180 nghìn tỷ đồng, mức giảm lãi suất từ 0,5-1,5%/năm, trong đó ưu tiên các khách hàng là DNNVV. BIDV còn tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để đưa nguồn vốn ủy thác, nguồn viện trợ một cách kịp thời đến DNNVV.

Để hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn vay ngân hàng, BIDV đã triển khai quy trình cấp tín dụng riêng cho DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ, cắt giảm 20-30% thời gian xử lý cấp tín dụng cho khách hàng; đồng thời phát triển các sản phẩm tín dụng đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản đảm bảo.

BIDV là một trong những ngân hàng tiên phong, đồng hành cung cấp các giải pháp toàn diện cho DNNVV, trở thành điểm tựa vững chắc cho cho các đơn vị trong quá trình phát triển. Nỗ lực của BIDV được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, được The Asian Banking and Finance và The Alpha Southeast Asia vinh danh là "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" lần thứ 5 liên tiếp, The Global Banking and Finance vinh danh là "Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2022".