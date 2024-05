BIDV khẳng định vị thế trong hoạt động lưu ký - giám sát

Đại diện BIDV nhận giải thưởng"Best Custodian Bank in Vietnam 2024".

Giải thưởng được trao cho BIDV thuộc hạng mục Financial Market Awards của The Asian Banker - là sự khẳng định cho những nỗ lực, thành công và vị thế dẫn đầu của BIDV trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chặt chẽ và tiên tiến, BIDV đã cung cấp dịch vụ Lưu ký - Giám sát an toàn, đáng tin cậy và mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.

Tại Việt Nam, BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam được cấp Giấy phép hoạt động lưu ký từ năm 2003. Đến nay, BIDV đã có 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong mảng dịch vụ Ngân hàng Lưu ký - Giám sát và luôn duy trì vị thế số 1 trong số các Ngân hàng lưu ký nội địa với quy mô tài sản lưu ký lớn nhất. BIDV cũng là ngân hàng duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ toàn diện, trọn gói cho các nhà đầu tư, danh mục uỷ thác đầu tư cũng như cho tất cả các loại hình Quỹ đầu tư chứng khoán, ví dụ như quỹ mở, quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đầu tư bất động sản, các chương trình hưu trí.

Thời gian qua, BIDV tập trung đẩy mạnh đầu tư về công nghệ, số hóa quy trình dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tính chính xác, tốc độ xử lý giao dịch... nhằm mang lại chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Với các kết quả ấn tượng đó và sự cam kết nỗ lực không ngừng, BIDV sẽ tiếp tục nâng cao dịch vụ Ngân hàng Lưu ký - Giám sát để góp phần vào sự phát triển bền vững của hoạt động tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.