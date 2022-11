BIDV - Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2022

Nhận thức vai trò ngày càng tăng của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển của Việt Nam, xác định khách hàng doanh nghiệp FDI là một phân khúc khách hàng quan trọng trong nền khách hàng của BIDV, năm 2016, BIDV đã thành lập Ban Khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các khách hàng FDI. Tính đến tháng 08/2022, BIDV đang có quan hệ và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho hơn 6400 khách hàng FDI đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, ASEAN, EU, Bắc Mỹ,…

BIDV Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam 2022

BIDV hiện cung cấp hệ thống các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại (bao gồm các sản phẩm có tính tiên phong trên thị trường và các sản phẩm truyền thống được số hóa), phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng. Danh mục các sản phẩm dịch vụ nổi trội của BIDV được khách hàng FDI đánh giá cao như: thanh toán nội địa/quốc tế, mua bán ngoại tệ, cho vay/bảo lãnh, phái sinh hàng hóa/ngoại tệ, tài trợ dự án, tài trợ thương mại, dịch vụ ATM và trả lương, ứng dụng ngân hàng điện tử BIDV Omni iBank với giao diện ngôn ngữ đa dạng (Nhật/Trung/Hàn/Anh/Việt), tài khoản định danh (Virtual Account), kết nối ERP sử dụng API,...

Chuỗi giải thưởng ABF Wholesale Banking Awards được tổ chức hằng năm nhằm vinh danh khối ngân hàng bán buôn của các tổ chức tín dụng sở hữu các giải pháp, sản phẩm dịch vụ đột phá. Năm 2022 là năm đầu tiên ABF tổ chức bình chọn và trao giải hạng mục "Vietnam Domestic FDI Bank of the Year 2022". Giải thưởng được đánh giá và bình chọn bởi các chuyên gia của các công ty kiểm toán/tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, Ernst & Young, Bain and Company. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và thành tựu nổi bật của BIDV về tăng trưởng quy mô, mạng lưới và dịch vụ trong quan hệ khách hàng FDI.

Thông tin về BIDV

Thành lập năm 1957, BIDV là ngân hàng thương mại lớn hàng đầu về quy mô tổng tài sản. Tại thời điểm 30/09/2022, BIDV có tổng tài sản đạt trên 2,05 triệu tỉ đồng, mạng lưới rộng khắp gồm 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước. BIDV là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, sở hữu hệ sinh thái số đa dạng, phục vụ trên 14 triệu khách hàng cá nhân và hơn 340 nghìn khách hàng doanh nghiệp. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV thuộc Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finance đánh giá. Mới đây tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng các định hạng của BIDV từ mức Ba3 lên mức Ba2.

Thông tin về ABF

Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí tài chính quốc tế của Singapore, đơn vị uy tín trong xét duyệt các giải thưởng cho các Ngân hàng có hoạt động nổi bật theo quốc gia và theo khu vực thuộc Châu Á. Hằng năm, ABF tổ chức các chuỗi giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức tín dụng có giải pháp, sản phẩm dịch vụ đột phá bao gồm: ABF Wholesale Banking Awards (dành cho khối bán buôn), ABF Corporate and Investment Banking Awards (dành cho các giao dịch/giải pháp chuyên biệt cho khách hàng lớn/đặc thù), ABF Retail Banking Awards (dành cho khối bán lẻ).