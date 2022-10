BIDV và VNPAY ký kết hợp tác toàn diện

Thông tin về BIDV Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, BIDV là ngân hàng lâu đời nhất và đứng đầu Việt Nam về quy mô tổng tài sản. Tính đến hết Quý 2/2022, tổng tài sản BIDV đạt trên 1,98 triệu tỷ đồng; mạng lưới rộng khắp với hơn 1.084 chi nhánh và phòng giao dịch; hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu. Với tầm nhìn trở thành định chế tài chính có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, BIDV không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng hàm lượng công nghệ, ứng dụng các tính năng mới nhất trên thị trường, đa dạng hóa hệ sinh thái số nhằm mang lại tiện ích và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. BIDV là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, sở hữu hệ sinh thái số đa dạng với một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật như: BIDV SmartBanking cho khách hàng cá nhân, Ommi BIDV iBank cho khách hàng tổ chức... Trong nhiều năm liên tiếp, BIDV thuộc Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn; Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finance đánh giá; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 lần thứ 7 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu Việt Nam 6 lần liên tiếp do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức dữ liệu quốc tế IDG bình chọn; Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2018-2022 do Asian Banking and Finance và Alpha Southeast Asia bình chọn; Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á 2 năm liên tiếp 2021-2022, Ngân hàng Bán buôn số 1 của năm - 2021; Thương hiệu quốc gia lần thứ 6; Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, và nhiều giải thưởng uy tín khác. BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, AFD, JICA, NIB và đông đảo khách hàng, đối tác.. Thông tin về VNPAY Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Thông tin – Viễn thông, VNPAY cung cấp dịch vụ và giải pháp thanh toán tới hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong nước và quốc tế. VNPAY hiện đang hợp tác và cung cấp dịch vụ Mobile Banking cho hơn 40 ngân hàng với hệ sinh thái tiện ích đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu tài chính hàng ngày của người dùng. VNPAY là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa ra thị trường dịch vụ thanh toán bằng quét mã VNPAY-QR và tích hợp trong ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng với tính năng QR Pay. Phương thức thanh toán qua mã VNPAY-QR đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. VNPAY-QR trải dài trên nhiều ngành nghề khác nhau như bán lẻ, thời trang, giải trí, điện tử điện máy, bệnh viện, trường học... với gần 200.000 điểm chấp nhận thanh toán. Bên cạnh đó, VNPAY sở hữu nhiều dịch vụ tiêu biểu như: VNPAY-POS, Ví VNPAY, VnShop, VnTopup, VnTicket, SMS Banking… mang đến trải nghiệm thanh toán, mua sắm hiện đại cho người dùng.