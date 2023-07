BIDV tài trợ tín dụng dự án khu công nghiệp Tiên Thanh - Hải Phòng

BIDV hiện dẫn đầu về quy mô tổng tài sản trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, có mạng lưới hoạt động rộng khắp trên cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Với kinh nghiệm phục vụ gần 17 triệu khách hàng cá nhân và gần 500 nghìn khách hàng doanh nghiệp, trong đó có hơn 6.400 doanh nghiệp FDI trên cả nước và hàng trăm doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng, BIDV bảo đảm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng, đối tác.